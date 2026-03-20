"Feliz em voltar e fazer a alegria da minha família", afirma zagueiro sobre retorno ao Caxias

Zagueiro Ianson participou da vitória por 10 a 0 sobre o Sindicato, em jogo-treino no Centenário. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O zagueiro Ianson, de 30 anos, já treina no Estádio Centenário, lugar que ele conhece muito bem. O defensor, que deixou o Grená em 2013 ainda como uma promessa das categorias de base, volta agora com a bagagem de quem rodou o país e com um objetivo claro: colocar o Caxias na Série B do Campeonato Brasileiro.

— Estou muito feliz, muito mesmo de estar voltando para o Caxias. Fazendo a felicidade da minha família, que também é importante. Já conheço o clube, não mudou muito do tempo em que eu estava, então pretendo ajudar da melhor maneira possível para a gente conquistar nossos objetivos nesse segundo semestre — afirmou o defensor.

Ianson desembarca na Serra vindo do Santa Cruz-PE, clube com o qual rescindiu de forma amigável para aceitar o convite grená. Ele chega como uma das 13 peças de uma profunda reformulação conduzida pela diretoria para a disputa da Copa Sul-Sudeste e da Série C. Ciente do momento de transição, o zagueiro valorizou o período de preparação.

— Está havendo uma reformulação no elenco, então a gente está tentando se conhecer bem nesses treinamentos. Acho que estão sendo bem importantes os amistosos para a gente se entrosar. Quando recebi o convite do Caxias, vim sem pensar duas vezes — revelou.

Experiência e atalhos

A experiência acumulada em mais de uma década longe do Centenário é o principal trunfo que Ianson pretende oferecer ao grupo. Ele acredita que a maturidade será fundamental para dar segurança ao setor.

— Eu saí daqui muito novo, muito jovem, então ganhei uma boa experiência com o decorrer da minha carreira. Joguei com bastantes zagueiros experientes com quem consegui aprender. Procuro ser um cara bem seguro, muito regular nas partidas. Sou um cara bem experiente e pretendo usar isso para ajudar a equipe — explicou o atleta.

Outro fator que deve acelerar a adaptação de Ianson é o entrosamento com o técnico Marcelo Cabo. Os dois já trabalharam juntos em oportunidades anteriores, o que dá ao defensor um atalho tático importante dentro de campo.