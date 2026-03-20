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Após uma década
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"Feliz em voltar e fazer a alegria da minha família", afirma zagueiro sobre retorno ao Caxias

Ianson retorna ao Caxias após 13 anos e integra a reformulação do elenco para disputar a Copa Sul-Sudeste e Série C

Tiago Nunes

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Camila Corso

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