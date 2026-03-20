"Feliz em voltar e fazer a alegria da minha família", afirma zagueiro sobre retorno ao Caxias

O zagueiro Ianson, de 30 anos, já treina no Estádio Centenário, lugar que ele conhece muito bem. O defensor, que deixou o Grená em 2013 ainda como uma promessa das categorias de base, volta agora com a bagagem de quem rodou o país e com um objetivo claro: colocar o Caxias na Série B do Campeonato Brasileiro.
— Estou muito feliz, muito mesmo de estar voltando para o Caxias. Fazendo a felicidade da minha família, que também é importante. Já conheço o clube, não mudou muito do tempo em que eu estava, então pretendo ajudar da melhor maneira possível para a gente conquistar nossos objetivos nesse segundo semestre — afirmou o defensor.
Ianson desembarca na Serra vindo do Santa Cruz-PE, clube com o qual rescindiu de forma amigável para aceitar o convite grená. Ele chega como uma das 13 peças de uma profunda reformulação conduzida pela diretoria para a disputa da Copa Sul-Sudeste e da Série C. Ciente do momento de transição, o zagueiro valorizou o período de preparação.
— Está havendo uma reformulação no elenco, então a gente está tentando se conhecer bem nesses treinamentos. Acho que estão sendo bem importantes os amistosos para a gente se entrosar. Quando recebi o convite do Caxias, vim sem pensar duas vezes — revelou.
Experiência e atalhos
A experiência acumulada em mais de uma década longe do Centenário é o principal trunfo que Ianson pretende oferecer ao grupo. Ele acredita que a maturidade será fundamental para dar segurança ao setor.
— Eu saí daqui muito novo, muito jovem, então ganhei uma boa experiência com o decorrer da minha carreira. Joguei com bastantes zagueiros experientes com quem consegui aprender. Procuro ser um cara bem seguro, muito regular nas partidas. Sou um cara bem experiente e pretendo usar isso para ajudar a equipe — explicou o atleta.
Outro fator que deve acelerar a adaptação de Ianson é o entrosamento com o técnico Marcelo Cabo. Os dois já trabalharam juntos em oportunidades anteriores, o que dá ao defensor um atalho tático importante dentro de campo.
— É sempre bom trabalhar com o Cabo. Já trabalhamos em outras oportunidades, então pretendo ajudar ele nessa jornada. É uma responsabilidade boa de poder ajudar ele e os companheiros. Já sei como ele gosta de jogar, então isso ajuda um pouco e tento passar isso para os meus colegas — concluiu o zagueiro.