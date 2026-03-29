"Felicidade enorme de estar atuando do lado de grandes jogadores", afirma jovem zagueiro do Juventude

Zagueiro, de touca, ouve as orientações do técnico Maurício Barbieri. Porthus Junior / Agencia RBS

A noite de sábado no Estádio Alfredo Jaconi não foi apenas de revés para o Juventude. Na derrota por 2 a 0 diante do Novorizontino, pela segunda rodada da Copa Sul-Sudeste, o torcedor jaconero observou uma jovem promessa da base em campo: o zagueiro Schaffer.

O defensor teve o espírito de entrega ao atuar grande parte do jogo com uma touca de proteção, após sofrer um corte na cabeça em uma dividida logo nos minutos iniciais.

O técnico Maurício Barbieri, visando preservar o elenco principal para a Série B, mandou a campo uma formação reserva, mas manteve o sistema defensivo com três zagueiros. Schaffer atuou ao lado dos experientes Gabriel Pinheiro — expulso ainda na primeira etapa — e Titi. Mesmo com o corte e a necessidade de estancar a ferida com cinco pontos, o garoto de 21 anos não cogitou deixar o gramado.

- A questão do ponto na cabeça foi uma jogada rápida, na verdade eu nem lembro muito bem, uma dividida de jogo, né? Uma infelicidade que aconteceu, mas estou bem, consegui continuar no jogo. Infelizmente, não conseguimos o resultado. Agora é trabalhar para terça-feira a gente estar bem preparado - relatou Schaffer.

A missão defensiva tornou-se ainda mais complicada com a expulsão precoce de Gabriel Pinheiro, obrigando o time a se desdobrar com um homem a menos. Schaffer avaliou o impacto do cartão vermelho no rumo da partida:

- A gente sabe que com um a menos dificulta mais, mas creio que a nossa equipe até soube suportar bem. Mas, infelizmente, duas bobeiras que a gente deu, eles tiveram a felicidade de fazer os gols - comentou.

No clube desde os 13 anos, o zagueiro vê na Copa Sul-Sudeste o laboratório para sua transição definitiva ao time profissional, especialmente pela oportunidade de absorver ensinamentos dos veteranos.

- Para mim é uma felicidade enorme estar atuando do lado de grandes jogadores. Todo dia eu estou aprendendo. Sou muito jovem, tenho muito o que aprender, então cada experiência que eles me trazem me ajuda muito. Foram pessoas que me abraçaram desde a minha subida - destacou o atleta, que também celebrou a ascensão de companheiros da base, como o atacante Carlinhos.

Apesar das críticas externas sobre a utilização de times alternativos na competição regional, Schaffer fez questão de rechaçar a ideia de que o clube não prioriza o torneio. Para o jovem, cada minuto em campo é uma final antecipada antes do início da Série B.