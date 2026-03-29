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"Felicidade enorme de estar atuando do lado de grandes jogadores", afirma jovem zagueiro do Juventude

Schaffer precisou jogar com uma proteção na cabeça após um choque no começo da partida contra o Novorizontino. Atleta levou cinco pontos no supercílio

Tiago Nunes

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