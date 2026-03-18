"Favoritismo é todo do lado do Juventude", diz técnico caxiense que comanda o Águia de Marabá 

Júlio César Nunes aponta favoritismo do Ju no confronto. John Wesley / Águia de Marabá/Divulgação

Desde terça-feira (17) em Caxias do Sul, a equipe do Águia de Marabá se prepara para tentar surpreender o Juventude na Copa do Brasil. Depois de eliminar o Madureira, no Rio de Janeiro, ao vencer por 1 a 0, a equipe comandada pelo caxiense Júlio César Nunes espera repetir a dose nesta quinta-feira (19), às 19h30min, pela quarta etapa do torneio nacional.

Em entrevista ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra, o treinador do Águia jogou o favoritismo para o lado do Verdão, mas lembra que sua equipe vem de boas atuações na temporada.

— Um jogo difícil, a gente sabe que o Juventude é uma equipe grande do futebol brasileiro, ainda não perdeu, favoritismo todo do lado do Juventude, ainda mais por jogar nos seus domínios, com investimento muito maior que do Águia também. No entanto, confiamos muito no trabalho, na crescente da nossa equipe, no desempenho que a gente vem demonstrando nos jogos — afirmou o técnico caxiense.

Os paraenses foram eliminados no estadual pelo Remo, nos pênaltis, depois do 1 a 1 no tempo normal, em duelo das quartas de final. Na Copa do Brasil, antes de deixar o Madureira pra trás, a equipe eliminou o Independência-AC (2 A 0), atuando dentro de casa.

FEITO NA COPA DO BRASIL

E se o Juventude está invicto na temporada após 11 jogos, o Águia pela primeira vez está na 4ª fase da Copa do Brasil, sendo a equipe do Norte que mais faturou em premiações nas últimas quatro edições da competição: pouco mais de R$ 9 milhões.

— O Águia é um clube que vem evoluindo, tem um departamento de saúde bem encorpado, sempre fisioterapeuta e médico nos treinamentos, com equipamentos para recuperação dos atletas. Isso tem feito grande diferença no número de lesões baixíssimo que nós estamos tendo na temporada. E outros departamentos também, de fisiologia, melhorando a estrutura do dia a dia, a logística. O clube não mede esforços, e esses recursos com certeza vão dando esse amparo para a gente poder evoluir em todos esses sentidos — apontou o treinador.

Se passar pelo Ju, o Águia irá faturar mais R$ 2 milhões, o que dará um respiro importante aos cofres do clube, que planeja contratar reforços para a disputa da Série D do Brasileiro.

— Um recurso desse nível você consegue trazer dois, três, quatro reforços para uma Série D, onde podem fazer a diferença. Precisamos estar muito atentos e concentrados no jogo, erro zero na parte defensiva, mas acima de tudo ter a personalidade para jogar porque as equipes que vêm só se defender no Jaconi dificilmente conseguem êxito — alertou Júlio César Nunes.

O técnico caxiense conduziu a Apafut à Divisão de Acesso na temporada passada e agora espera realizar um novo feito em solo caxiense.