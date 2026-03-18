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"Favoritismo é todo do lado do Juventude", diz técnico caxiense que comanda o Águia de Marabá 

Aos 41 anos, Júlio César Nunes comanda a equipe paraense em campanha inédita no torneio nacional

Rafael Rinaldi

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Tiago Nunes

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