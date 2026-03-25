"Faltou alegria, mas sobrou entrega": Executivo analisa estreia do Caxias e projeta evolução física e técnica

Executivo viu pontos positivos no recomeço dos trabalhos. Porthus Junior / Agencia RBS

O empate sem gols entre Caxias e Operário-PR, na abertura da Copa Sul-Sudeste, deixou impressões distintas no departamento de futebol grená. Se por um lado o placar no Estádio Centenário não foi o esperado, por outro, o executivo de futebol Farnei Coelho fez questão de destacar a postura combativa do elenco em seu primeiro teste oficial no recomeço da temporada de 2026.

Para o dirigente, o desempenho na noite desta terça-feira (24) serviu como uma amostra do "espírito de combate" que o clube precisará ter na Série C, embora tenha diagnosticado um fator emocional que ainda trava o pleno desenvolvimento técnico da equipe: a falta de leveza.

Farnei enfatizou que a tônica do sucesso na competição nacional será a capacidade de vencer duelos individuais, aspecto em que o Caxias se sobressaiu diante dos paranaenses.

— Eu fiquei feliz, falei isso no vestiário para os jogadores. Não faltou entrega, não faltou luta, não faltou garra. Eu me preocupo muito, na Série C, em ganhar duelo. Acho que a gente ganhou a maioria deles e isso, daqui a pouco, vai começar a dar resultados — avaliou o executivo.

Segundo ele, a análise de desempenho mostra que um time com menos de 50% de aproveitamento em confrontos diretos dificilmente prospera na terceira divisão. Entretanto, o dirigente não se furtou de apontar o que ainda impede o time de converter volume de jogo em gols. Para Farnei, o elenco ainda carrega um "peso".

— Falta um pouquinho de alegria para dar aquela tranquilidade de fazer o gol. Parece que ainda tem um peso. Está tendo raça e entrega, mas a gente ainda não está conseguindo fazer aquela jogada mais solta, como fizemos nos amistosos — revelou o executivo.

A perspectiva para as próximas semanas é de um crescimento, conforme o executivo, tanto pelo entrosamento quanto pelo retorno de peças importantes. Farnei lembrou que o grupo ainda receberá o acréscimo de oito jogadores que não estiveram disponíveis para o confronto desta terça-feira, o que deve elevar o nível competitivo e dar mais alternativas ao técnico Marcelo Cabo.