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"Faltou alegria, mas sobrou entrega": Executivo analisa estreia do Caxias e projeta evolução física e técnica

Grená ficou no 0 a 0 com o Operário no recomeço da temporada de 2026 após uma grande reformulação no elenco

Tiago Nunes

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Rafael Rinaldi

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