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Experiência no Exterior: novo volante do Caxias aposta em disciplina alemã e tática portuguesa no Grená

Meio-campista atuou em quatro países antes de chegar ao Caxias, acumulando experiência em diferentes estilos de futebol

Tiago Nunes

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