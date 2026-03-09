Experiência no Exterior: novo volante do Caxias aposta em disciplina alemã e tática portuguesa no Grená

Jogador esteve há quase uma década no futebol internacional. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

O novo reforço do Caxias para a disputa da Série C e da Copa Sul-Sudeste, Marcelo Freitas, carrega na bagagem uma trajetória de quase uma década no futebol internacional. Com passagens por Alemanha, Portugal, Romênia e Emirados Árabes, o meio-campista desembarca no Estádio Centenário trazendo a experiência de quem atuou em mercados com exigências físicas e táticas distintas.

A passagem pela Alemanha, onde defendeu clubes como Dynamo Dresden e Energie Cottbus por quase cinco anos, é apontada pelo jogador como o ponto de virada em sua postura profissional. Para ele, o rigor germânico transformou sua percepção sobre o que significa ser um atleta de alto rendimento.

— Alemanha para mim foi um divisor de águas como atleta, por causa da disciplina fora de campo. A Alemanha me fez abrir os olhos para ser atleta mesmo, para me cuidar fora de campo, minha alimentação, como jogador tem que ser de verdade. Quando eu estava no Brasil, eu simplesmente jogava bola; depois que eu fui para lá, eu aprendi a ser atleta — afirmou Marcelo.

Após a experiência alemã, Marcelo Freitas buscou novos aprendizados técnicos no Nacional de Portugal e no futebol romeno, antes de uma passagem pelo Hatta Club, nos Emirados Árabes. Ele destaca que cada parada no Exterior contribuiu para sua formação, seja no refino tático ou na adaptação a diferentes pressões competitivas.

— Cada país eu aprendi uma coisa muito forte. Em Portugal eu pude aprender muito da tática, o futebol taticamente é outro nível. Na Romênia foi um campeonato muito gostoso de se jogar, que mais me abriu portas. E depois eu fui para o Emirados Árabes, que é outra cultura, um país muito gostoso para se viver com a família, porque o futebol lá é tratado de outra maneira como é tratado aqui no Brasil — detalhou Marcelo.

Objetivo na Série C

Agora focado nos desafios nacionais com a camisa grená, o atleta projeta uma Série C de nível elevado, comparando a qualidade das equipes à da segunda divisão brasileira. Marcelo enfatiza que a competitividade será o fator determinante para que o Caxias alcance o acesso que escapou na última temporada.