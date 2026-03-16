"Eu sou um camisa 10 clássico", garante novo reforço do Caxias

O meia Ravanelli, de 28 anos, foi apresentado pelo grená nesta segunda-feira (16). Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

O Caxias apresentou, nesta terça-feira (10), um novo candidato à camisa 10 da equipe de Marcelo Cabo. O meia Ravanelli, de 28 anos, chega para encorpar o elenco e trazer dentro de campo características difíceis de encontrar no futebol brasileiro.

— Eu sou um camisa 10 clássico. Hoje no futebol está meio difícil de encontrar, porque alguns camisas 10 estão virando segundo volante. O torcedor pode esperar de mim chute ao gol, finalização, passes, a bola parada muito boa — garantiu o meia.

Ravanelli possui um currículo extenso no futebol brasileiro, com passagens por clubes de diferentes divisões e expressões. Entre as equipes que defendeu, destacam-se Ponte Preta, Athletico Paranaense, Chapecoense e São Bernardo-SP. O atleta chega por empréstimo do Capivariano, depois de seis jogos pela equipe na atual temporada.

— Fico feliz com a oportunidade de disputar a Série C e a Copa Sul-Sudeste pelo Caxias. E que a gente possa conseguir coisas grandes nessas duas competições — comentou o atleta.

Além de Ravanelli, João Lucas e Matheus Anjos também foram contratados pelo Grená para aumentar o leque de opções de Marcelo Cabo no setor após a saída de Tomas Bastos para o Uberlândia.

Experiências internacionais

Rússia e Armênia já estiveram carimbadas no passaporte de Ravanelli. O jogador carrega uma experiência internacional que o faz chegar ao Estádio Centenário com outra maturidade.

— Na Rússia eu fiquei três anos. Eu estava na Ponte Preta e fui pra láem 2017. Muito frio. Já fiquei sabendo que aqui em Caxias também é frio (risos), em Caxias. Mas fico feliz também por ter disputado competições diferentes na Europa. Joguei na Armênia também, consegui jogar a Conferência League, competição da UEFA. Isso me trouxe experiência durante a minha carreira futebolística.

Ravanelli é apenas um dos nomes da grande reformulação de elenco promovida pelo departamento de futebol grená depois dos fracassos no Gauchão e na Copa do Brasil.

— Sabemos que o Caxias, durante o primeiro semestre, não esteve tão bem. Mas o torcedor pode acreditar que agora a gente vai tentar algo diferente para irmos atrás dos nossos objetivos — finalizou Ravanelli.