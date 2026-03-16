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"Eu sou um camisa 10 clássico", garante novo reforço do Caxias

Aos 28 anos, jogador formado na Ponte Preta chega para robustecer o setor que ficou carente após a saída de Tomas Bastos para o Uberlândia

Rafael Rinaldi

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