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"Eu acho que a gente produziu para sair vencedor", diz técnico do Juventude após classificação nos pênaltis

Verdão ficou com a vaga à quarta fase do torneio nacional ao eliminar a Tuna Luso nas penalidades máximas em Belém do Pará

Rafael Rinaldi

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