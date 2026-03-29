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Estreia, primeira vitória e derrotas: saiba como foram os serranos na segunda rodada do Gauchão Sub-20

Juventude venceu o Ivoti por 1 a 0, enquanto Apafut, Brasil-Far, Caxias e  Esportivo foram derrotados

Camila Corso

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