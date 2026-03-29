Estreia, primeira vitória e derrotas: saiba como foram os serranos na segunda rodada do Gauchão Sub-20

Papo jogou em seu CT. Luís Felipe Amorin / @luisfgamorin / Divulgação

A segunda rodada do Gauchão Sub-20 foi de tristeza para a maioria dos serranos. O Juventude foi o único da região a ganhar. O confronto com o Ivoti terminou em 1 a 0 para o Verdão. Apafut, Brasil de Farroupilha, Caxias e Esportivo foram derrotados em seus confrontos.

Ainda na sexta-feira (27), a Apafut foi para Porto Alegre enfrentar o Inter, mas o retorno foi silencioso. Os caxienses não fizeram uma boa partida, o ataque colorado se aproveitou e aplicou uma goleada de 5 a 0.

No sábado (28), o Ju venceu o Ivoti, no CT Alviverde, por 1 a 0. O único gol do jogo foi marcado pelo lateral Alexandre, aos 42 minutos da etapa final.

O Esportivo jogou com o Ypiranga, no Estádio Emílio João Assoni. O mandante saiu na frente, aos 14 minutos do primeiro tempo, mas Juan empatou aos 20. Aos 41, Daniel colocou o Canarinho na vantagem de novo e Lucas fechou o placar, de pênalti, aos 42 minutos da etapa final. Derrota do Tivo por 3 a 1.

O mesmo placar aconteceu no revés do Brasil de Farroupilha. Em casa, o Real SC abriu o placar aos 43 minutos do primeiro tempo, com Leo. Logo aos oito da etapa final, o mandante ficou com um a menos, mas balançou as redes mais duas vezes, com Enzzo e Miguel. Aos 47 minutos, Azambuja descontou para o time serrano.

Por fim, na tarde deste domingo (29), o Grená foi derrotado pelo Novo Hamburgo, por 1 a 0. O gol foi marcado por Matheus Bahia, no primeiro tempo.

Na tabela do Grupo A, o Tricolor da Serra é quarto colocado, com três pontos. O Esportivo está em sexto, com um, e o Grená ocupa a lanterna, zerado. Na Chave B, o Ju está em quarto lugar, com três pontos, e o Rubro-Verde está na última posição, ainda sem pontos.