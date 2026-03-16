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Reforço no ataque
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"Estou na melhor fase da minha carreira", afirma novo atacante do Caxias

Aos 23 anos, jogador esteve próximo de acertar com outro clube da Série C do Brasileiro, mas optou pela proposta grená

Rafael Rinaldi

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