"Estou na melhor fase da minha carreira", afirma novo atacante do Caxias

Depois de se destacar pelo São Luiz, Felipe Rangel passou a vestir a camisa grená nesta segunda-feira (16). Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

Destaque do São Luiz na campanha do Campeonato Gaúcho e na conquista da Taça Farroupilha, o atacante Felipe Rangel passou a vestir a camisa grená nesta segunda-feira (16). O jogador foi apresentado como reforço para a sequência da temporada.

E dos quatro gols que o atleta marcou em 11 jogos na atual temporada, um deles foi a pintura, de fora da área, que eliminou o Caxias da briga por uma vaga à Copa do Brasil no torneio estadual.

— Já vi que o nosso grupo é bem competitivo. Eu que saí de uma cidade muito pequena, do interior do Rio Grande do Sul (Condor, no noroeste do Estado), estar vindo para esse clube é muito importante. Como eu comento com todo mundo, que está no dia a dia comigo, estou na melhor fase da minha carreira. Então, tenho que aproveitar — garantiu o atacante.

Além da equipe de Ijuí, Felipe Rangel tem passagens por Grêmio São-Carlense, União Frederiquense, Chapecoense, Guarany de Bagé e Concórdia. Na base, o atleta vestiu as cores do rival, o Juventude, entre 2022 e 2023, nas equipes sub-20 e sub-23, e no Ypiranga.

Antes de receber a oferta grená, Felipe Rangel esteve próximo de acertar com outro clube da Série C do Brasileiro.

— Eu estava indo para o Floresta-CE, quase acertado, quando o Caxias me mandou uma proposta. Priorizei ficar no Sul por causa da minha minha família — revelou o atleta.

"Temos que sujar o uniforme, que as coisas irão dar certo"

Na terça-feira, dia 24, o Caxias inicia a disputa da inédita Copa Sul-Sudeste diante do Operário-PR, no Estádio Centenário. A Série C começará em abril. Até lá, o clube segue fazendo testes preparatórios para chegar o mais próximo do ideal em termos de ritmo de jogo e entrosamento.

No fim de semana, o Grená derrotou sua equipe sub-20 por 4 a 2, em jogo-treino. Na quarta-feira (18), o segundo teste será diante do Sindicato dos Atletas, a partir das 10h30min.

— Nós (jogadores) comentamos no vestiário que a gente tem duas competições muito importantes para o Caxias. A Copa Sul-Sudeste tem equipes de Série B e da Série A. Eu tenho apenas 23 anos, mas já rodei bastante pelo Rio Grande do Sul e sei como é jogar aqui. Temos que sujar o uniforme, que as coisas irão dar certo — finalizou Felipe Rangel.