"Estávamos precisando da vitória para recuperar a confiança", diz atacante do Caxias sobre vitória em Minas Gerais

Atacante empatou o duelo em Belo Horizonte. Vitor Soccol / Caxias,Divulgação

Personagem da vitória de virada do Caxias sobre o América-MG, pela segunda rodada da Copa Sul-Sudeste, o atacante Gaspar se credencia para ser titular da equipe na estreia na Série C do Brasileiro. O primeiro desafio na competição nacional será no sábado (4), às 18h, contra o Brusque, em Santa Catarina.

Na Arena Independência, o jogador de 23 anos entrou na segunda etapa, na vaga de Luís Miguel e, junto com o centroavante Salatiel, mudou a cara do ataque grená.

— Muito feliz por marcar. A gente sempre busca ajudar o time com gols e assistências, mas o mais importante foi a vitória. Nós estávamos precisando para recuperar a confiança — destacou Gaspar, após a partida, em entrevista à Rádio Caxias.

Além do primeiro gol grená na competição, em um chute de fora da área, Gaspar ainda colocou bola na trave e participou da jogada que culminou na virada, aos 52 minutos do segundo tempo, na finalização de Felipe Albuquerque.

— A orientação era para atacar espaço e buscar o gol. Fui feliz e acredito que pude ajudar a equipe. A preparação está sendo muito boa. Sempre que você chega ao clube tenta entender o momento. O trabalho está sendo muito bem feito, por aqueles que chegaram e os que foram escolhidos para permanecer. Estamos com boas expectativas para a Série C — disse o atacante.

Oriundo do Avaí, Gaspar conhece bem o palco da estreia grená na Série C, o Augusto Bauer, que passou por reforma recente, quando o Brusque estava na Série B.

— É um jogo de muito duelo. O campo deles é sintético, a bola fica mais viva. Será uma partida de detalhes. Eles têm sempre times muito competitivos e precisaremos entrar muito concentrados para vencer — projetou o jogador, que falou sobre a possibilidade de ganhar a vaga de titular: