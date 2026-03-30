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"Estávamos precisando da vitória para recuperar a confiança", diz atacante do Caxias sobre vitória em Minas Gerais

Gaspar marcou o primeiro gol do time grená na Copa Sul-Sudeste e pode ser titular contra o Brusque na Série C.

Maurício Reolon

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