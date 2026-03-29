"Estamos num momento de oscilação", admite técnico do Juventude

Barbieri destacou que time ainda está em construção. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude atravessa seu primeiro período de turbulência na temporada 2026. Após sofrer duas derrotas consecutivas com formações alternativas na Copa Sul-Sudeste, e amargar um revés para o Avaí na estreia da Série B, o técnico Maurício Barbieri veio a público para diagnosticar o momento da equipe.

Em entrevista após a derrota por 2 a 0 para o Novorizontino, no Alfredo Jaconi, o comandante admitiu abertamente que o grupo vive uma fase de oscilação, mas ressaltou que o processo de reconstrução do elenco ainda não foi finalizado.

- Lá no início, lá atrás, eu sempre falei de formação de elenco, de construção, e isso não acabou ainda porque a gente ainda vem nesse processo. Tivemos a saídas de jogadores importantes, teve chegada de jogadores. Nós estamos num momento de oscilação. A gente reconhece isso, apesar de que, de domingo para cá, nós jogamos com três equipes diferentes - explicou o treinador.

Apesar dos resultados negativos na competição regional, o técnico defendeu o uso do torneio como um laboratório essencial. Para ele, dar "minutagem" a atletas que estavam no final da fila de oportunidades e testar jovens promessas é a prioridade, visando o fôlego necessário para a Série B.

- A gente procurou dar ritmo a alguns jogadores que não vinham tendo tantos minutos, como o Titi, o Natan, o Allanzinho. Isso faz toda a diferença quando precisarmos deles. Além disso, observar os jovens da casa, como o Scatolin e o Carlinhos, que têm dado um retorno positivo e demonstrado valor - pontuou Barbieri.

Críticas a Copa Sul-Sudeste

O comandante jaconero também não poupou críticas à logística da Copa Sul-Sudeste e ao nível das arbitragens, fatores que, segundo ele, justificam a preservação dos titulares. Barbieri relatou uma viagem exaustiva ao Rio de Janeiro que consumiu 10 horas de deslocamento, prejudicando a recuperação física.

- A logística é muito ruim, e não favorece os jogadores. Além disso, tem o nível de arbitragem que a federação tem mandado. No primeiro gol contra o Sampaio Corrêa, o jogador estava impedido. Imagina se eu mando uma equipe com mais peso, sou prejudicado por um erro e ainda tenho a logística da viagem nas costas que pode atrapalhar a gente no principal objetivo do ano, que é a Série B - desabafou.