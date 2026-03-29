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"Estamos num momento de oscilação", admite técnico do Juventude

Após derrota para o Novorizontino pela Copa Sul-Sudeste, Verdão chega com três derrotas para a segunda rodada da Série B, principal objetivo do ano

Tiago Nunes

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Rafael Rinaldi

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