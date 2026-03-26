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Estádio Centenário ganha mural artístico de quase 200 m² com a história do Caxias

Mural de 200 metros quadrados homenageia os 90 anos do clube e é financiado pela Lei de Incentivo à Cultura.

Tiago Nunes

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