Estádio Centenário ganha mural artístico de quase 200 m² com a história do Caxias

Time da década de 70 é um dos destaques, com Felipão de zagueiro. Vitor Soccol / Ser Caxias / Divulgação

A cidade de Caxias do Sul passa a contar com uma nova intervenção artística ligada a um de seus maiores símbolos esportivos. Parte do muro do Estádio Francisco Stédile, o Centenário, na Rua Thomas Beltrão de Queiroz, está sendo transformado em um mural de aproximadamente 200 metros quadrados que celebra a história e a identidade do Caxias.

A obra é assinada pelo artista Gustavo Gomes, que lidera uma equipe formada por Vitória Catarina, Gilberto Dinnebier, Gabriele Zanol e Welinton Jannke. O mural retrata momentos históricos e personagens marcantes da trajetória grená, traduzindo em arte a relação entre o clube e sua torcida.

— Com conclusão prevista para a próxima semana, a intervenção integra o projeto “Ser Caxias 90 Anos: Arte e Pertencimento”, que busca valorizar a memória, a cultura e o sentimento coletivo em torno do clube — declarou o Caxias.