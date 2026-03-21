"Esse começo nos dá confiança", diz volante do Juventude antes da estreia na Série B 

Mandaca fez um dos gols contra o Águia de Marabá Porthus Junior / Agencia RBS

Invicto na temporada, o Juventude inicia a sua participação na Série B do Brasileiro neste domingo (22). O time vem embalado pela classificação à quinta fase da Copa do Brasil e conta com um jogador que chega com status de protagonista.

Na última partida, o meio-campista Mandaca marcou um gol e deu uma assistência na vitória por 3 a 0 sobre o Águia de Marabá, no Alfredo Jaconi, resultado que garantiu a sequência da equipe na competição nacional.

- Feliz demais pela classificação. A gente sabia da importância desse jogo dentro da nossa casa e conseguimos impor nosso ritmo desde o início. Grato a Deus por mais um gol com essa camisa e também aos torcedores que estiveram presentes e nos guiaram a mais essa vitória - destacou o jogador.

Em 2026, o Ju tem seis vitórias e seis empates em 12 jogos. Na largada do principal desafio da temporada, o acesso à Série A, o primeiro jogo será domingo (22), contra o Avaí, na Ressacada.

- Sabemos que a Série B é uma competição muito equilibrada e exigente. Tive a oportunidade de fazer parte do grupo que conquistou o acesso em 2023, e é isso que vamos buscar novamente nesta temporada. Esse começo nos dá confiança, mas sabemos que cada jogo é uma história. Vamos trabalhar forte para estrear bem e alcançar nossos objetivos na competição - afirmou Mandaca.