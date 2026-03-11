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"Esperamos até sábado ou domingo ter o elenco fechado", afirma executivo de futebol do Caxias

Dirigente do Caxias busca fechar o grupo até o final de semana, com prioridade em atletas mais fortes e intensos para a Série C

Tiago Nunes

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Rafael Rinaldi

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