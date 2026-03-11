"Esperamos até sábado ou domingo ter o elenco fechado", afirma executivo de futebol do Caxias

Farnei Coelho participou do Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra. Porthus Junior / Agencia RBS

O executivo de futebol do Caxias, Farnei Coelho, abriu o jogo sobre os bastidores da reformulação do elenco em entrevista ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra. Com o objetivo de entregar o grupo fechado ao técnico Marcelo Cabo até o próximo domingo (15), o dirigente busca agilizar processos para que a comissão técnica tenha uma semana cheia de testes antes da estreia na Copa Sul-Sudeste, diante do Operário-PR.

Farnei assumiu para si a pressão pelos resultados futuros, garantindo que o foco dos atletas deve ser estritamente o desempenho em campo. Para o executivo, o clube oferece todas as condições necessárias para que o rendimento seja alto, exigindo em troca um compromisso inegociável com a instituição e com a cidade.

— Eu deixei muito claro para os jogadores: a partir de hoje a responsabilidade dos resultados é minha, eu vou blindar eles. Mas eu quero comprometimento e que eles estejam felizes, porque o Caxias tem uma boa estrutura, paga em dia e é uma baita cidade. Todo mundo quer vir trabalhar aqui, então a gente tem que estar feliz fazendo o que é a nossa profissão — declarou Farnei.

PERFIL DO NOVO ELENCO

A análise do mercado feita pelo dirigente aponta para uma mudança clara no perfil físico do time. Embora não descarte a importância da Sul-Sudeste, Farnei foi enfático ao colocar o acesso à Série B como o divisor de águas para o patamar financeiro e estrutural do Caxias. Para triunfar na terceira divisão nacional, o executivo acredita que o elenco precisava de mais "músculo" e combatividade.

— A Série C é um campeonato que é duelado, é disputa por todas as bolas. A gente precisa ter um time que ganhe mais confrontos. Por mais que tu queiras ser técnico, o cara dá um balão e você vai ter que brigar pela primeira e segunda bola. A gente identificou que precisa ter um time um pouco mais alto, um pouco mais forte fisicamente e mais rápido para ser competitivo — destacou.

Sobre os reforços já anunciados, o executivo elogiou a qualidade técnica de Marcelo Freitas e a liderança do goleiro Gustavo Busatto. A ideia é mesclar atletas que performaram em estaduais, como Felipe Rangel, com jogadores "maturados" em competições de elite. Farnei revelou que a movimentação no mercado ainda não parou e que o clube busca entre quatro a cinco nomes adicionais para selar a montagem do grupo.