Em duelo inédito, Juventude e Tuna Luso disputam classificação à quarta fase da Copa do Brasil

MP deve seguir na equipe depois do bom desempenho diante do Guaporé-RO. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

A missão do Juventude diante da Tuna Luso, nesta quinta-feira (12), em Belém do Pará, pela Copa do Brasil, é semelhante a da fase anterior quando a equipe de Maurício Barbieri obteve êxito diante do Guaporé-RO: evitar uma eliminação precoce no torneio. Mas, desta vez, o desafio será a cerca de 3 mil quilômetros de distância do Alfredo Jaconi. O palco do duelo válido pela terceira etapa da competição nacional será o histórico estádio da Curuzu.

Assim como diante da equipe de Rondônia, o Verdão terá um desafio inédito em sua história. Pela primeira vez enfrentará os paraenses. E apesar do campo pesado, com as chuvas recentes em Belém, e o gramado não estando nas melhores condições, o time carrega consigo algo que certamente mantém a confiança na classificação em alta: o Ju ainda não sabe o que é perder em 2026.

Foram 10 jogos entre Estadual e Copa do Brasil, com cinco vitórias e cinco empates.

— É muito bom, fruto do trabalho, viemos trabalhando forte para isso. É importante nunca perder, e acho que a gente vai continuar fazendo isso, seguir sem perder. Vamos ter um jogo agora difícil, mas vamos voltar com a vitória que é o mais importante — admitiu o atacante MP.

O jogador de 25 anos foi a principal novidade na escalação de Barbieri na goleada sobre o Guaporé-RO. Atuando como falso 9, a ex-joia da base do Fluminense se saiu bem, marcando dois gols, um deles, de letra.

— Muito feliz em estar jogando, então fico mais leve, poder jogar como titular, consegui fazer gols. É um alívio, porque eu sou atacante, então ficar um tempo sem jogar e sem fazer gol, é um recomeço. Estar aqui, podendo ajudar e me sentir importante. A torcida merece, o clube merece, então eu vou fazer de tudo para ajudar dentro de campo e, quando estiver fora, também — avaliou o atacante.

MP não balançava as redes desde o dia 1º de junho de 2025, quando marcou pelo Operário-PR no empate em 2 a 2 com o Athletico, pela Série B do Brasileiro. Os dois primeiros gols com a camisa alviverde vieram para coroar o seu empenho e justificar a escolha de Maurício Barbieri pelo atleta.

— Eu sempre fui muito versátil na frente, né? Jogo tanto pela esquerda, tanto por dentro, tanto com falso 9 ou 10. Tinha um pouco de dificuldade lá na direita, hoje já jogo também com mais tranquilidade. Então, eu me sinto bem, onde precisarem de mim, eu vou ajudar. Acho que o intuito é esse, todo mundo se ajudar aqui, que o beneficiado vai ser o torcedor — finalizou MP.

BOLADA EM JOGO

Para avançar de fase e aguardar o vencedor do duelo entre Madureira e Águia de Marabá — que se enfrentam nesta quinta no Rio de Janeiro — ao Verdão basta uma vitória simples. Empate levará a disputa da vaga às cobranças de pênaltis.

O Ju já recebeu R$ 2,91 milhões em premiações na Copa do Brasil. Se eliminar a Tuna Luso, o Verdão ainda irá garantir R$ 1,68 milhão, chegando a R$ 4,59 milhões em bonificações.



