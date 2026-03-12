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Em duelo inédito, Juventude e Tuna Luso disputam classificação à quarta fase da Copa do Brasil

Verdão chega motivado pela invencibilidade na temporada e goleada imposta sobre o Guaporé-RO na etapa anterior

Rafael Rinaldi

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