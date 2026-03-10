Em casa, Caxias Basquete encara o lanterna Vasco pelo NBB 

Gambás vem de duas derrotas seguidas diante de sua torcida. Thais Sousa / Caxias Basquete/Divulgação

Nesta quarta-feira (11), o Caxias Basquete volta às quadras no último jogo de uma sequência de seis em casa. No Ginásio do Sesi, os serranos recebem o Vasco, às 19h30min, pelo NBB 2025/26.

Na tabela, o Gambás leva a vantagem sobre o adversário. Está em 13º lugar, com 41,4% de aproveitamento, tendo 12 vitórias em 29 jogos. Já os cariocas ocupam a lanterna, com apenas quatro triunfos em 30 partidas.

Um dos triunfos do clube cruz-maltino foi sobre os caxienses. No primeiro turno, no Rio de Janeiro, o Vasco venceu no apito final, por 80 a 79. Apesar disso, ambos chegam com revés. Os gaúchos perderam para o Mogi por 72 a 67, enquanto os vascaínos foram derrotados pelo União Corinthians por 77 a 66.

— Jogamos abaixo do que vínhamos jogando, principalmente ofensivamente. Foi uma noite ruim, não conseguimos desenvolver, um pouco por mérito do adversário, mas também por falhas nossas — disse o técnico Rodrigo Barbosa, após a 17ª derrota caxiense.