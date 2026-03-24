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Contra o Operário-PR
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"O Caxias não tinha um DNA", diz treinador após reformulação antes da estreia na Copa Sul-Sudeste

Após 15 contratações, grená deixa pra trás eliminações no Centenário em fevereiro, e busca escrever uma nova página a partir do torneio nacional

Rafael Rinaldi

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