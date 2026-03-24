"O Caxias não tinha um DNA", diz treinador após reformulação antes da estreia na Copa Sul-Sudeste

Marcelo Cabo quer ver outro perfil de time em campo a partir da disputa da Copa Sul-Sudeste. Porthus Junior / Agencia RBS

Um novo e renovado Caxias. É o que o torcedor espera ver em campo nesta terça-feira (24) na estreia da Copa Sul-Sudeste. Diante do Operário-PR, o time de Marcelo Cabo deve ter sete novidades em campo em relação ao grupo que foi eliminado três vezes em casa no mês de fevereiro.

O clube contratou 14 novos atletas _ o centroavante Salatiel deve chegar nesta semana. Uma reformulação fora do planejado no início da temporada, mas que se fez necessária após os fracassos no Gauchão e na Copa do Brasil.

— Uma das primeiras coisas que eu detectei quando eu cheguei foi que o Caxias não tinha um DNA, muito menos o DNA do clube, as características que fez dele um vencedor. Então, chegou um momento difícil, um momento de mata-mata, e a coisa não estava engrenando. Tomamos a decisão, em reunião, de fazer uma reformulação drástica — comentou o treinador.

O perfil do elenco mudou. Foram levados em conta na contratação de reforços desde os aspectos físicos à qualidade técnica de cada atleta.

— E a gente foi assim, diminuindo a média de idade da equipe, talvez aumentando a questão física, o porte físico, a altura. Trouxemos jogadores com as valências que a gente entendia para cada posição que o Caxias pudesse voltar a ter seu DNA.

"Os adversários têm que temer a gente aqui dentro"

Eliminado três vezes dentro do Centenário em sua chegada, Marcelo Cabo quer fazer com que o torcedor reviva grandes momentos com seu time dentro de casa. Um Caxias que não tenha medo de medir forças contra qualquer adversário.

— A gente tem que respeitar, mas não podemos temer adversário nenhum. Principalmente jogando aqui dentro do Centenário. A gente precisa fazer do Centenário um caldeirão. Os adversários têm que temer nosso time aqui dentro. Não a gente temer os adversários — confirmou o técnico.

E o primeiro teste da nova formação grená será diante do atual campeão paranaense, um time que não perde há 12 jogos — está há cinco sem sofrer gols —, que abriu a disputa da Série B derrotando o Atlético-GO, por 1 a 0, e que confirma um início de temporada histórico estando na quinta fase da Copa do Brasil, onde enfrentará o Fluminense.

— Temos que nos preparar para enfrentar adversários desse nível, porque a nossa intenção é o acesso na Série C. Então, você precisa passar por esses adversários para entender em que estágio nós estamos, o que a gente precisa evoluir, o que precisamos corrigir. Nada é melhor do que pegar um adversário assim — finalizou Marcelo Cabo.