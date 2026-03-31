Esportes

Agora com titulares
Notícia

Em busca da primeira vitória na Série B, Juventude volta a enfrentar o Novorizontino

Depois de testarem a força do elenco no duelo pela Copa Sul-Sudeste no sábado, equipes duelam pela segunda rodada da competição nacional no Alfredo Jaconi nesta terça-feira (31)

Rafael Rinaldi

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS