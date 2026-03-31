Em busca da primeira vitória na Série B, Juventude volta a enfrentar o Novorizontino

Time de Maurício Barbieri quer voltar a ser consistente. Porthus Junior / Agencia RBS

Na noite desta terça-feira (31) o Juventude terá pela frente apenas seu segundo confronto pela Série B do Brasileiro de 2026. Mas o duelo das 18h30min, no Alfredo Jaconi, diante do Novorizontino, já tem ares de decisão. Afinal, as duas equipes são candidatas ao acesso ao Brasileirão 2027, mas iniciaram a competição com o pé esquerdo, perdendo seus desafios para Avaí e Londrina, respectivamente.

Pior para o time de Maurício Barbieri, que terá uma sequência pesada na largada da competição. Logo após enfrentar os paulistas, o Verdão visitará o Fortaleza, do ex-comandante alviverde Thiago Carpini, e depois receberá o Goiás, pela quarta rodada. Todos postulantes ao título e, por consequência, ao acesso à Série A.

— Nós temos um início que, se olharmos no papel, é difícil contra, supostamente, aqueles adversários diretos pela busca pelo acesso. É óbvio que isso só se confirma ao longo do campeonato, mas o Juventude é grande o suficiente, e a nossa equipe também é muito consciente dos adversários que a gente vai ter — avaliou o diretor-executivo do Ju, Lucas Andrino.

Para sair ileso deste curso de partidas complicadas pela Série B, o dirigente alviverde revela que a meta do clube é vencer os jogos em casa e, pelo menos, buscar empates fora do Alfredo Jaconi.

— Vai ter algum momento que teremos uma sequência de tempo um pouco mais tranquila, mas agora a gente tem que entender o momento, conquistar pontos em casa e pontuar fora. Isso é o principal. Vamos dizer que a Série B, a diferença é que quando você não pode ganhar, você não perde. Então, pontuar fora e ganhar dentro de casa agora é a nossa meta.

Onda negativa após a série invicta

Até a estreia na Série B do Brasileiro, o Juventude defendia uma série de 12 jogos de invencibilidade na temporada. A equipe que foi semifinalista do Gauchão e se credenciou a enfrentar o São Paulo na quinta fase da Copa do Brasil viu a chave virar justamente no começo da disputa do nacional.

Agora, a equipe de Maurício Barbieri acumula três derrotas consecutivas. Duas pela Copa Sul-Sudeste, quando utilizou equipes alternativas em campo (contra Sampaio Corrêa-RJ e Novorizontino); e para o Avaí, na Segunda Divisão. Em comum nestes jogos, o placar adverso de 2 a 0, quando a consistência defensiva alviverde foi colocada à prova.

A oportunidade que surge, diante dos paulistas no Alfredo Jaconi, é a de recuperar aquilo que ficou pelo caminho e, assim, iniciar a caminhada pelo acesso.