Em Belém, Juventude encerra preparação para encarar a Tuna Luso

Na tarde desta quarta-feira (11), o técnico Maurício Barbieri comandou a última atividade com o grupo de jogadores do Juventude em preparação para o duelo contra a Tuna Luso. A partida válida pela terceira fase da Copa do Brasil ocorre na quinta, às 21h30min, no estádio da Curuzu, em Belém do Pará.
O treinamento alviverde ocorreu no CT do Remo e o comandante do Ju manteve o mistério quanto à formação titular, uma vez que dois jogadores disputam a vaga de Lucas Mineiro, lesionado: Léo Índio e Iba Ly.
Sem Juan Christian, negociado ao futebol da Letônia, Manuel Castro pode iniciar a partida. Alisson Safira corre por fora na briga para reassumir a titularidade. Quem também acompanhou a delegação e vira alternativa à ala esquerda é Wadson, reforço que veio da Anapolina.
Uma provável escalação do Juventude tem: Jandrei; Messias, Rodrigo Sam e Marcos Paulo; Raí Ramos, Léo Índio (Iba Ly), Mandaca, Pablo Roberto e Manuel Castro (Wadson); Taliari e MP.