Em ano do cinquentenário, ACBF lança aplicativo oficial para aproximar torcedor

Equipe conquistou a Super Copa Gramado de Futsal em 2026. Eduardo Knoff / ACBF/Divulgação

Em um 2026 histórico, quando completou 50 anos, a ABCF vem criando ações para para mobilizar e aproximar cada vez mais o torcedor do clube. A novidade é um aplicativo oficial, que reúne as principais informações da equipe.

Na plataforma, o torcedor poderá comprar ingressos de forma rápida, acompanhar notícias atualizadas do clube, conferir informações sobre jogos, elenco e competições e acessar conteúdos exclusivos da ACBF. O aplicativo da ACBF Futsal já está disponível no através do link: acbf.orda.com.br/App.

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Com o novo projeto, a Associação Carlos Barbosa de Futsal dá mais um passo importante na modernização da sua comunicação e no fortalecimento do relacionamento com a torcida.