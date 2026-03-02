"É um jogador com uma carreira maravilhosa", diz lateral do Juventude sobre novo camisa 9

Kardec não atua desde outubro do ano passado quando ainda defendia as cores do Athletico. José Tramontin / Athletico/Divulgação

O Juventude trouxe um reforço de peso para a sequência da temporada. Com currículo de seleção brasileira de base e camisa 9 em times tradicionais do país, como Vasco, São Paulo, Palmeiras, Santos, Atlético-MG e Athletico, Alan Kardec chega ao clube tendo como principal missão ser "o fazedor de gols" da equipe de Maurício Barbieri no restante de 2026.

Nesta segunda-feira (2), o centroavante de 37 anos se apresentou no Centro de Treinamentos do Verdão para o primeiro contato com o grupo de atletas.

Como não atua desde o dia 27 de outubro de 2025, quando o Athletico venceu o Amazonas por 2 a 0, pela 34ª rodada da Série B do Brasileiro, o jogador necessitará de um tempo de preparação para se colocar à disposição em partidas oficiais.

Enquanto isso, o grupo de jogadores do Alviverde comemora a chegada de um reforço com tamanha envergadura no futebol brasileiro. É o caso do lateral-esquerdo Patryck Lanza, que terá que abastecer o centroavante com seus cruzamentos pelo lado do campo.

— Vai nos ajudar bastante. É um bom nome. É um jogador com uma carreira maravilhosa. Tenho certeza que vai vir pra agregar ao grupo — comentou Patryck Lanza em entrevista ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra.

Pelo Athletico, Kardec marcou nove gols em 35 jogos na temporada passada, estando presente na conquista da vaga dos paranaenses à Série A do Brasileirão de 2026.

Os gols de Alan Kardec

Athetico - 9 gols em 35 jogos;

Atlético-MG - 4 gols em 53 jogos;

Shenzhen-CHI - 12 gols em 19 jogos;

Chongqing-CHI - 55 gols em 107 jogos;

São Paulo - 25 gols em 94 jogos;

Palmeiras - 14 gols em 29 jogos;

Benfica-POR - 12 gols em 53 jogos;

Santos - 13 gols em 64 jogos;

Vasco - 22 gols em 90 jogos.

Pela Seleção Brasileira sub-20