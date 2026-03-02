Esportes

Empolgado
Notícia

"É um jogador com uma carreira maravilhosa", diz lateral do Juventude sobre novo camisa 9

Patryck Lanza comentou sobre a chegada de centroavante com currículo extenso no futebol brasileiro e do Exterior

Rafael Rinaldi

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS