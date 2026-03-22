Dupla Ca-Ju: CBF define premiação modesta para clubes na Copa Sul-Sudeste

Dupla Ca-Ju vai se enfrentar na competição, pois os times do Grupo A jogam contra as equipe do B. Rafael Ribeiro / CBF/Divulgação

A Copa Sul-Sudeste não dará milhões aos clubes como a Copa do Brasil. Em sua primeira edição, a competição tem valores modestos para os clubes participantes, como o Juventude e Caxias. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) dividiu as cotas por fases e levando em consideração o ranking da CBF.

Na primeira etapa, o Juventude vai receber R$ 300 mil pelos seis jogos. O Verdão está no Grupo 1 dos valores, como melhor ranqueado. Já o Caxias receberá R$ 100 mil por estar no Grupo 4. O valor praticamente cobre apenas os custos dos três jogos em casa na competição. Somente na primeira fase as cotas são diferenciadas pela posição no ranking da CBF.

Passando para as semifinais, a dupla Ca-Ju receberá 200 mil. Para avançar é preciso ficar entre os dois melhores da primeira fase, quando os times foram divididos em duas chaves com seis equipes. São três jogos em casa e outros três fora.