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Dupla Ca-Ju: CBF define premiação modesta para clubes na Copa Sul-Sudeste

CBF definiu cotas de premiação por fase, com valores que variam de R$ 100 mil e, no máximo, R$ 1 milhão

Tiago Nunes

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