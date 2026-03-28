Do "racha" com adultos à Libertadores: a trajetória de Felipe Albuquerque, o novo dono da lateral do Caxias

Felipe Albuquerque (E) chegou ao Caxias após a saída de Thiago Ennes. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

A lateral direita do Caxias tem um novo dono para a temporada de 2026. Felipe Albuquerque chegou ao Estádio Centenário não apenas como um reforço pontual, mas como um jogador talhado pela resiliência. Natural de Nova Andradina, mas criado na pequena Bataiporã, no interior do Mato Grosso do Sul, o atleta traz consigo uma bagagem que mistura a pureza do futebol de várzea com a cobrança de um gigante brasileiro.

O lateral já fez sua estreia com a camisa grená no empate em 0 a 0 com o Operário, pela Copa Sul-Sudeste, e deverá em campo neste domingo (29), às 19h30min, contra o América-MG pela segunda rodada da competição regional.

A história de Albuquerque começou aos seis anos, em um projeto da prefeitura local. Porém, a curta duração do projeto forçou Felipe a buscar o desenvolvimento onde o futebol é mais rústico: na tradicional pelada entre amigos, ou como se chama em Mato Grosso, no "racha" com os adultos.

Aos 10 anos, o jovem já enfrentavam homens feitos incentivados pelo pai. Essa vivência precoce foi o que deu ao lateral o vigor e a malícia necessários para se destacar em uma competição em São Paulo, onde despertou o interesse de olheiros.

— Desde criancinha meu pai sempre nos incentivava muito. Levava a gente para um clube da cidade onde ele jogava futebol com os adultos, lá na minha terra fala racha. A gente começou a jogar bola muito cedo, com 9, 10 anos jogava no meio dos adultos. Isso fez a gente evoluir bastante — recordou o jogador em entrevista ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra.

Após um período de monitoramento no São Paulo e uma quase desistência do futebol aos 13 anos, o destino o colocou na rota do Grêmio, clube onde permaneceria dos 13 aos 22 anos, consolidando sua formação profissional.

Família com DNA do futebol

O futebol, aliás, é um traço genético na família Albuquerque. Recentemente, Felipe realizou o sonho particular de jogar ao lado do irmão, o centroavante Giovani Albuquerque, no Grêmio Prudente. A convivência de três meses foi descrita pelo lateral como um "momento ímpar", mas com uma curiosidade estatística que rende brincadeiras: o lateral marcou mais gols que o irmão atacante, dois contra nenhum.

— Meu irmão joga no futebol e minha ida para o Prudente agora foi para realizar esse sonho de jogar junto com ele. Ele é centroavante, ele é bom de bola. Mas o futebol também me deu amigos, como o Maurício, que jogou na Lazio. Conheci o lado humano dele e temos uma relação muito boa até hoje — revela.

Apesar da carreira, que inclui passagens pela Série B com o Brasil de Pelotas e as duas últimas edições da Série C, o momento que define a trajetória de Felipe Albuquerque ocorreu em 2021, na Copa Libertadores. O que parecia um cenário de saída do Grêmio para a Ponte Preta transformou-se, por ironia do destino e da pandemia de Covid-19, em sua maior oportunidade. Com os titulares infectados e impedidos de jogar em Quito, no Equador, Felipe foi convocado às pressas para enfrentar o Independiente Del Valle.