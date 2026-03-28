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Do "racha" com adultos à Libertadores: a trajetória de Felipe Albuquerque, o novo dono da lateral do Caxias

Felipe Albuquerque, ex-Grêmio, estreou pelo Caxias na Copa Sul-Sudeste e enfrenta o América-MG neste domingo

Tiago Nunes

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