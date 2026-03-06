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Dirigente do Juventude revela tentativa de renovação com Taliari e interesse de time da Libertadores em zagueiro

Integrante do Comitê Gestor de futebol do Alviverde, Almir Adami, atualizou interesse de outros clubes em atletas do elenco de Maurício Barbieri

Rafael Rinaldi

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Tiago Nunes

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