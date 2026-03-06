Dirigente do Juventude revela tentativa de renovação com Taliari e interesse de time da Libertadores em zagueiro

Adami participou do Show dos Esportes direto dos Pavilhões da Festa da Uva. Camila Corso / Agência RBS

O Juventude está atento ao mercado e sabe que alguns atletas de maior destaque do grupo de Maurício Barbieri despertaram interesses de outros clubes. Um deles foi a LDU, do técnico gaúcho Tiago Nunes, que disputa a Libertadores da América em 2026, e tentou levar o zagueiro Rodrigo Sam, conforme revelou o integrante do Comitê Gestor de Futebol do Ju, Almir Adami, ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra.

— Ele teve uma proposta forte, o clube até chegou com até três propostas, uma da LDU de Quito, onde tem o Tiago Nunes no comando técnico. E aí vai a questão de família, vai questão de filho pequeno, são variáveis, mas às vezes eles chegam num nível aonde a parte salarial e financeira ela é absurda e não tem porque tu não avaliares com muita cautela de poder ir ou não pro clube — admitiu Adami, que completou confirmando a permanência do zagueiro:

— O Sam renovou mais um ano. Ele tinha contrato até esse final de ano, ele renovou para 2027. E mais uma situação que pode ser até renovado automaticamente (para 2028).

Taliari e o interesse de Thiago Carpini

O ex-treinador alviverde, Thiago Carpini, falou abertamente sobre o interesse do Fortaleza em contar com Taliari em 2026. Foi o técnico que indicou a contratação do então atacante do CSA ao Juventude em 2023.

Segundo Almir Adami, o Juventude trabalha desde o ano passado para renovar o contrato do jogador.

— Em termos de contrato, a gente sabe eventualmente que o atleta, por exemplo, o Taliari, em julho ele pode já assinar um pré-contrato com outro clube (com o Ju o vínculo acaba no fim de 2026). Então, se faz um trabalho desde o final do ano passado, e no início do ano,estendendo uma renovação. A gente faz isso e não é só com ele, com o Mandaca, o Sam, que já renovou, e outros atletas — admitiu Adami.

Num primeiro momento, o Juventude não gostaria de negociar jogadores para reforçar clubes da mesma divisão nacional.

— Quando se fala em negociação, a gente procura dar prioridade para uma negociação de fora, do Exterior, onde a gente sabe que se tem, entre aspas, uma garantia de receber os valores. E se não for isso, eventualmente uma negociação para um clube de uma série acima do Juventude, no caso hoje da Série A, e é lógico que não um clube da Série B, que seria o nosso concorrente — confirmou o dirigente, que finalizou: