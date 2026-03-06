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Dirigente do Juventude confirma negociações com lateral e zagueiro e comenta sobre possível lesão de volante

Jogador da Anapolina já está em Caxias do Sul para passar por exames e assinar contrato. Já Lucas Mineiro deve ser desfalque para os próximos compromissos do clube

Rafael Rinaldi

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