Dirigente do Juventude confirma negociações com lateral e zagueiro e comenta sobre possível lesão de volante

Lucas Mineiro sentiu o adutor da coxa ao marcar o quarto gol alviverde. Porthus Junior / Agencia RBS

A classificação do Juventude sobre o Guaporé pela Copa do Brasil pode ter deixado um ponto negativo para o jogo seguinte pela competição nacional, diante da Tuna Luso. Autor do quarto gol alviverde na goleada de 5 a 0, o volante Lucas Mineiro deixou o gramado logo após balançar as redes aos 41 minutos da etapa final.

Segundo o executivo de futebol alviverde, Lucas Andrino, o atleta pode ter acusado uma lesão no adutor da coxa. Assim, ele deverá ficar de fora da partida em Belém do Pará, na próxima quinta-feira (12), e o clube já analisa a possibilidade de contratar mais um atleta para a função. Com o fechamento da janela de transferências, apenas jogadores que estavam disputando estaduais podem ser contratados.

— Ontem (quinta) nós tivemos a saída do Lucas Mineiro com uma possível lesão. Uma coisa que vem nos preocupando já desde o momento que aconteceu. Um atleta também extremamente importante, como todos os outros. Então, a posição do executivo é o tempo todo estar atento ao mercado, a todas as oportunidades, assim como foi na chegada do Kardec — avaliou Andrino.

Outras negociações

O lateral-esquerdo Wadson, de 25 anos, será anunciado em breve como reforço alviverde para a sequência da temporada. O atleta se destacou na Anapolina, marcando dois gols em 12 partidas pelo estadual.

— Ele chegou na noite de ontem (quinta-feira), vai passar por um processo de exames hoje (sexta), para que depois a gente anuncie. Um atleta que a gente viu como uma boa aposta, que performou num nível bacana no estadual — comentou Andrino, sem citar o nome de Wadson.

Além dele, o Ju ainda tenta acertar a contratação do experiente zagueiro Titi, 37 anos, que trabalhou com o executivo alviverde no Goiás.

— Tecnicamente muito refinado, um zagueiro extremamente construtor. É um cara de grupo, de um nível moral que impressiona qualquer um, então eu adoraria trabalhar com ele novamente. O Titi é sim um atleta que a gente está olhando com carinho, mas é uma negociação um pouco mais complexa — finalizou Andrino.