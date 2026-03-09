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Diretor Executivo e contratações certeiras: como a Apafut trabalha na reformulação do elenco para 2026

Jeferson Borges, coordenador geral, falou sobre as mudanças para a participação inédita na Divisão de Acesso

Camila Corso

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