Diretor Executivo e contratações certeiras: como a Apafut trabalha na reformulação do elenco para 2026

Equipe de 2025 conquistou o vice-campeonato da Terceirona Gaúcha. Porthus Junior / Agencia RBS

Em um ano histórico, quando chegará há 15 anos de fundação, a Apafut também faz sua estreia na Divisão de Acesso. Pela primeira vez, em apenas dois anos de futebol profissional, o clube de Caxias do Sul vai disputar uma vaga na Elite do Gauchão.

Com um grande passo, também chegam as dúvidas. Como se dará a organização do elenco do Tricolor da Serra? O quanto podem gastar? Quais as reais expectativas do clube na competição? O coordenador geral Jeferson Borges falou sobre a reformulação para 2026.

O primeiro passo demonstra o compromisso da Apafut no crescimento da instituição no cenário profissional. Para este ano, Jeferson assinalou a contratação de um diretor executivo como uma das prioridades.

— A Apafut precisa dar um avanço. Hoje tenho muitas demandas como coordenador geral, então precisamos de alguém que abrace o profissional e faça um trabalho interessante e focado, visando a importância que é a Divisão de Acesso — explicou.

A partir da criação da nova função, a equipe será montada, contratando a comissão técnica e jogadores. O perfil da Apafut será mantido, com atletas jovens, na faixa etária de 22 a 25 anos, e contratações específicas de atletas mais maduros. Além disso, o time busca um técnico que conheça a Serra Gaúcha e o futebol estadual.

Expectativas reais e orçamento com os pés no chão

Para a primeira participação no Gauchão A2, Jeferson destaca a importância de não dar um passo maior do que a perna. Com um planejamento traçado ainda em janeiro, o clube projeta um investimento três vezes maior do que na Terceirona.

— O investimento é muito maior. Vamos ter que tirar um pouco do futebol para investir no local dos jogos, mas não vamos fugir do que foi orçamentado. Não queremos errar, então precisamos ser pontuais nas contratações — disse Jeferson, que finalizou: