Diretor do Juventude explica se clube vai contratar substituto para Gabriel Taliari

Taliari deixou o Ju como artilheiro da equipe na temporada. Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

A saída de Gabriel Taliari para o Remo abriu uma lacuna difícil de ser preenchida no elenco do Juventude. Afinal de contas, o atacante era um dos destaques da equipe de Maurício Barbieri, tendo marcado seis gols em 11 jogos pelo Verdão na atual temporada.

A venda para o Remo — por cerca de R$ 4 milhões — foi considerada uma ótima negociação pelo clube, que poderia perdê-lo de graça ao fim do contrato em dezembro.

No entanto, a saída do atacante evidenciou uma carência no elenco. O Ju conta para o setor de ataque com nomes que ainda não convenceram a torcida, casos de MP, Manu Castro e Alisso Safira. Este último perdeu a titularidade nos últimos jogos. Além de outros que estão chegando e ainda tiveram pouco tempo para mostrar seu potencial, como o atacante Fábio Lima. Sem deixar de mencionar a principal contratação para o ataque, o centroavante Alan Kardec que, no entanto, pelo longo período sem atuar — não entrava em campo desde outubro do ano passado pelo Athletico — ainda precisará de tempo para alcançar seu melhor ritmo.

Após a estreia com derrota para o Sampaio Corrêa-RJ, pela Copa Sul-Sudeste — quando o Ju utilizou uma equipe com a maioria dos jogadores do sub-20 — o diretor-executivo do clube, Lucas Andrino, revelou a dificuldade em encontrar uma alternativa a Gabriel Taliari no mercado, uma vez que a janela de transferências do futebol brasileiro se encerra nesta sexta-feira (27).

— O nosso desejo é que aconteça, mas não está fácil. Está difícil de encontrar, principalmente um atacante que nesse momento supra a saída do Taliari — apontou ainda em solo carioca à Rádio Caxias.

A próxima janela de transferências abrirá apenas no dia 20 de julho, após a Copa do Mundo. Nesta data está prevista para iniciar a última rodada do primeiro turno da Série B, principal competição do Alviverde nesta temporada.