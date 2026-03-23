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Diante de adversário em ascensão, Caxias busca manter invencibilidade sobre o Operário-PR

Pela estreia da Copa Sul-Sudeste, Grená recebe o Fantasma, atual campeão paranaense, no Estádio Centenário

Camila Corso

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