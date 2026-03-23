Diante de adversário em ascensão, Caxias busca manter invencibilidade sobre o Operário-PR

Time gaúcho nunca perdeu para os paranaenses na história. Luiz Erbes / SER Caxias/Divulgação

Nesta terça-feira (24), o Caxias inicia um novo capítulo em uma competição inédita. Na Copa Sul-Sudeste, estreia contra o Operário-PR, às 19h, no Estádio Centenário.

O confronto entre as equipes carrega um dado importante para o Grená: a equipe nunca perdeu para o Fantasma. Foram quatro jogos, com duas vitórias do Caxias e dois empates, com cinco gols marcados e apenas um sofrido.

Além disso, o Estádio Centenário nunca viu seu time levar gols do time paranaense. A estreia foi em 1979, quando goleou o visitante por 3 a 0, e o último confronto aconteceu 10 anos depois, em um empate em 0 a 0.

Porém, o Operário-PR chega com uma sequência de 12 jogos de invencibilidade. A última derrota aconteceu na primeira fase do Paranaense, há mais de dois meses. Na ocasião, perdeu por 1 a 0 para o São Joseense. Ao final da competição, o Fantasma sagrou-se campeão.

Além disso, a última vez que o Alvinegro sofreu gols no tempo regulamentar foi em 21 de fevereiro, na semifinal do Estadual. Desde então, foram seis jogos, com quatro vitórias e dois empates.

Histórico de Caxias x Operário-PR: