Desejo antigo, meia clássico e acesso: Matheus Anjos fala sobre acerto com Caxias

Novo reforço ainda não deve começar como titular. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O Estádio Centenário foi palco, nesta sexta-feira (20), da apresentação oficial de uma das contratações mais aguardadas pela torcida grená. O meia Matheus Anjos, de 26 anos, vestiu a camisa do Caxias e assumiu a responsabilidade de abrir a disputa para ser o armador da equipe comandada por Marcelo Cabo. O jogador, que já era um desejo antigo da diretoria, chega para disputar com nomes como Ravanelli, João Lucas e Yann Rolim.

Durante a coletiva, o novo reforço não escondeu a satisfação em concretizar uma negociação que se arrastava desde o ano passado. Segundo ele, o acerto foi motivado por um desejo pessoal de atuar no clube da Serra Gaúcha.

— Muito feliz de vestir essa camisa. Ano passado o presidente já tinha entrado em contato com o meu empresário. Era um desejo meu também vir para cá, já vim jogar aqui contra e sei do tamanho da camisa, a torcida, a cidade, enfim. Então, eu acho que o que pesou foi um desejo pessoal meu de querer vestir essa camisa. Espero ser feliz — revelou o meia.

Questionado sobre suas características e como pretende ajudar o time dentro das quatro linhas, Matheus Anjos definiu-se como um articulador à moda antiga, embora tenha versatilidade para atuar em outras faixas do campo. Ele destacou que sua preferência é ditar o ritmo de jogo centralizado, função que já discutiu com a comissão técnica.

— Minha característica é um camisa 10 mais clássico mesmo. Já fiz funções como um ponta mais construtor e um segundo volante, mas acho que a minha característica mais forte é o 10 clássico. O professor Cabo está me deixando à vontade e estou ansioso para estrear logo — afirmou.

Condicionamento e Série C

A parte física também foi pauta, especialmente após sua participação controlada no último jogo-treino, onde, apesar da minutagem reduzida, conseguiu balançar as redes, na goleada por 10 a 0 sobre o Sindicato dos Atletas. O jogador explicou que o processo é gradual para que possa render ao máximo nos desafios que virão, como a Copa Sul-Sudeste.

— Era algo programado. Eu fazia menos minutos, mas acho que deu para se enturmar com o time e deu para fazer um gol também. Já senti esse peso de marcar aqui. Agora depende da nossa preparação física para eu estar melhor quando me apresentar no jogo — pontuou.

Ao projetar a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, principal objetivo do Caxias no ano, Matheus Anjos demonstrou conhecimento da competição. Ele utilizou sua experiência prévia para alertar sobre a necessidade de equilíbrio emocional, citando as lições que ficaram da última temporada, quando o clube deixou o acesso escapar na reta final.