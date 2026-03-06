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De volante à lateral, do São Paulo à Seleção de base: Patryck Lanza sonha em conquistar títulos pelo Juventude

Jogador de 23 anos revelou momentos especiais em sua curta trajetória no futebol, mas que já lhe rendeu conquistas pelo Brasil e objetivos a serem alcançados no Alfredo Jaconi

Rafael Rinaldi

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Tiago Nunes

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Maurício Reolon

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