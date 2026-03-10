De algoz a reforço: atacante campeão da Taça Farroupilha acerta com o Caxias

Nesta terça-feira (10), o Caxias anunciou mais um reforço para a sequência da temporada 2026. Trata-se do atacante Felipe Rangel, de 23 anos.
Destaque do São Luiz na campanha do Campeonato Gaúcho, o novo atacante grená chega após anotar quatro gols e uma assistência na competição estadual.
Ele foi algoz do Grená na eliminação da Taça Farroupilha. O jogador marcou o gol da vitória do Rubro contra o Caxias nas semifinais do torneio. O resultado de 1 a 0 levou para os pênaltis e a equipe da Serra caiu nas cobranças. O clube aguarda a chegada do atacante para ser integrado ao elenco do técnico Marcelo Cabo.
Além da equipe de Ijuí, Felipe Rangel tem passagens por: Grêmio-São Carlense, União Frederiquense, Chapecoense, Guarany de Bagé e Concórdia.
O atacante possui pré-contrato assinado com o clube grená. Felipe Rangel se apresentará no Caxias nos próximos dias para a realização de exames médicos e assinatura do contrato, segundo o Caxias.