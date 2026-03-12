Esportes

Em Caxias do Sul
Notícia

Contratos do Fiesporte 2026 serão assinados pela Secretaria de Esporte e Lazer nesta sexta-feira

Beneficiados terão reunião no Auditório do Centro Administrativo às 16h45min

Camila Corso

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS