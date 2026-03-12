Contratos do Fiesporte 2026 serão assinados pela Secretaria de Esporte e Lazer nesta sexta-feira

Caxias Basquete é um dos contemplados com o apoio. Porthus Junior / Agencia RBS

Nesta sexta-feira (13), a Secretaria de Esporte e Lazer de Caxias do Sul realizará uma reunião geral para a assinatura dos contratos do Fiesporte 2026. O encontro, marcado para 16h45min, no Auditório do Centro Administrativo, também contará com as informações para a execução dos projetos.

Para 2026, o investimento será superior a R$ 5,2 milhões, sendo executados 116 projetos. 39 diferentes modalidades serão ofertadas, abrangendo a liderança de 44 pessoas jurídicas e 46 pessoas físicas. A Prefeitura espera atingir cerca de 90 mil pessoas direta e indiretamente.

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— Além do benefício direto do esporte e lazer, gera emprego e renda para profissionais de educação física, fornecedores de produtos e prestação de serviço para os projetos beneficiados. O Fiesporte tem maior aporte de municípios ao esporte em forma de incentivo direto (sem precisar captar em empresas através de dedução fiscal), em toda região sul do Brasil em um único ano — explica Rafael dos Santos, do Comitê Assessor do Fiesporte.