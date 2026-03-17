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Contrato de três anos, salário alto e Série A: os motivos para o artilheiro de 2026 trocar o Juventude pelo Remo

Juventude deve receber cerca de R$ 4 milhões pela venda de Taliari, que tinha contrato até dezembro deste ano.

Maurício Reolon

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