Contrato de três anos, salário alto e Série A: os motivos para o artilheiro de 2026 trocar o Juventude pelo Remo

Atacante marcou seis gols em 11 partidas nesta temporada. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

Só falta a oficialização por parte dos dois clubes. Gabriel Taliari não continuará no Juventude. O atacante já ficou de fora do treinamento desta terça-feira (17) e está acertando os últimos detalhes para se transferir para o Remo.

Com isso, ele não disputará a partida pela quarta fase da Copa do Brasil, nesta quinta-feira (19), contra o Águia de Marabá. A despedida foi na última semana, quando Taliari marcou o gol no tempo normal e também nos pênaltis, ajudando o Ju a avançar na Copa do Brasil, contra a Tuna Luso-PA.

O acordo com o Remo prevê a compra de 50% dos direitos federativos do atleta pertencentes ao Juventude. Com isso, o clube alviverde deve receber algo em torno de R$ 4 milhões. O vínculo atual se encerraria em dezembro, e no mês de julho o atacante já poderia assinar um pré-contrato com outra equipe e sair de graça do Alfredo Jaconi.

Além de voltar à elite nacional, o que seduziu Taliari para aceitar esse novo desafio foi uma nova proposta enviada pelos paraenses, que estão em busca de reforços para a sequência da temporada. Com um contrato de três anos e um salário mensal que seria superior a R$ 300 mil, o jogador de 28 anos viu no time do Pará uma oportunidade ímpar na carreira.

Taliari é o artilheiro do Juventude na atual temporada, com seis gols em 11 jogos, e a permanência dele no Alfredo Jaconi era considerada importante em um ano em que o time briga para voltar à Série A. O atacante chegou a Caxias do Sul em 2023 e participou da campanha do acesso. No total, soma 86 jogos, com 23 gols e sete assistências.