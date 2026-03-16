Confira os valores dos ingressos para Juventude e Águia de Marabá, pela Copa do Brasil

Depois de deixar pra trás o Guaporé-RO e a Tuna Luso, o Juventude volta a campo na Copa do Brasil nesta quinta-feira (19). O adversário na quarta fase do torneio será mais uma equipe paraense: o Águia de Marabá, que eliminou o Madureira, na etapa anterior da competição.
Os ingressos para a partida desta quinta-feira (19), às 19h30min, no Alfredo Jaconi, estão à venda de forma antecipada ao valor de R$ 50. No dia do jogo, os bilhetes passarão a custar R$ 60.
Quem vencer fica com a vaga para a quinta fase da competição. O empate levará a disputa da classificação nos pênaltis.
Ingressos
Valor antecipado: R$ 50 (inteira) / R$ 25 (meia-entrada)
Encerramento das vendas: quarta-feira
Valor no dia do jogo: RS 60 (inteira) / R$ 30 (meia-entrada)
Disponível em:
- https://juventude.eleventickets.com
A secretaria ficará aberta das 9h às 12h e das 13h30min às 15h30min; a partir das 16h30min nas bilheterias do estádio Alfredo Jaconi:
- torcida do Juventude: bilheterias ao lado do portão 01 (Rua Hércules Galló)
- torcida do Águia de Marabá: bilheterias ao lado do portão 05 (Rua São João)
- Encerramento das vendas: nas bilheterias até às 20h30min (19/03)
Estação Jaconera abre às 16h30min
Abertura dos portões: às 17h30min