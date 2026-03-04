Confira o retrospecto do Juventude na história da Copa do Brasil

Em 2026, o Juventude se prepara para disputar pela 25ª vez uma edição da Copa do Brasil. O torneio mais democrático do país teve início em 1989. E a estreia alviverde na atual temporada será nesta quinta-feira (5), diante do Guaporé-RO, no Alfredo Jaconi.
O Verdão entra na competição na segunda fase. Em jogo único, precisará vencer para ficar com a vaga. Se empatar, a disputa irá aos pênaltis.
Na última participação do clube na Copa do Brasil, a eliminação veio logo na primeira partida, contra o Maringá: derrota por 1 a 0, no ano passado, no Paraná. Em 2023, o Ju também caiu no primeiro confronto: eliminação para o São Luiz, em Ijuí, no 1 a 0 que acabou decretando a saída do técnico Celso Roth.
Em 24 participações no torneio, o Ju foi eliminado no primeiro mata em oito ocasiões, diante de Corinthians (1997), Santos (2000), Caldense (2003), Paulista (2005), Corinthians-PR (2010), Murici-AL (2017), São Luiz (2023) e Maringá (2024).
A última boa participação alviverde no torneio ocorreu na edição de 2024. O Ju chegou às quartas de final da competição, deixando pra trás equipes como Inter e Fluminense e parando apenas no Corinthians. Na ocasião, o Verdão levou o gol da desclassificação nos acréscimos e esteve perto de avançar às semifinais.
A melhor campanha continua sendo a de 1999, ano do maior título da história alviverde. O time de Valmir Louruz venceu a competição eliminando Guará-DF, Fluminense, Corinthians, Bahia, Inter e Botafogo, na grande final, e em pleno Maracanã. Foram seis vitórias, quatro empates e apenas uma derrota. E atuações memoráveis sobre o Fluminense (6 a 0), Corinthians (com duas vitórias), Inter (aplicando 4 a 0 no Beira-Rio) e nos jogos decisivos contra os cariocas: 2 a 1 no Jaconi e o 0 a 0 no Maracanã que fez a estrela do clube brilhar mais forte no dia 27 de junho de 1999.
Confira o retrospecto completo:
1ª participação — 1995:
:: Primeira fase:
Juventude 5x0 Figueirense
Figueirense 0x3 Juventude
:: Segunda fase:
Paraná 1x0 Juventude
Juventude 0x1 Paraná
2ª participação — 1997:
:: Primeira fase:
Corinthians 2x0 Juventude
Juventude 2(3)x0 (5) Corinthians
3ª participação — 1999:
:: Primeira fase:
Guará (DF) 1x5 Juventude
:: Segunda fase:
Fluminense 3x1 Juventude
Juventude 6x0 Fluminense
:: Oitavas de final:
Juventude 2x0 Corinthians
Corinthians 0x1 Juventude
:: Quartas de final:
Juventude 2x2 Bahia
Bahia 2(1)x2(4) Juventude
:: Semifinal:
Juventude 0x0 Internacional
Internacional 0x4 Juventude
:: Final:
Juventude 2x1 Botafogo
Botafogo 0x0 Juventude (CAMPEÃO)
4ª participação — 2000:
:: Oitavas de final:
Juventude 1x3 Santos
Santos 3x0 Juventude
5ª participação — 2001:
:: Primeira fase:
Comercial (MS) 2x0 Juventude
Juventude 5x0 Comercial (MS)
:: Segunda fase:
Juventude 3x0 Mixto (MT)
Mixto (MT) 1x1 Juventude
:: Oitavas de final:
Flamengo 2x1 Juventude
Juventude 2(3)x1(5) Flamengo
6ª participação — 2002:
:: Primeira fase: Anapolina (GO) 1x3 Juventude
:: Segunda fase:
Juventude 2x0 Ponte Preta
Ponte Preta 1x0 Juventude
:: Oitavas de final:
Juventude 1x1 Fluminense
Fluminense 2x1 Juventude
7ª participação — 2003:
:: Primeira fase:
Caldense (MG) 2x1 Juventude
Juventude 2(3)x1(5) Caldense-MG
8ª participação — 2004:
:: Primeira fase: Uberlândia (MG) 0x3 Juventude
:: Segunda fase:
Juventude 2x2 Fluminense
Fluminense 2x1 Juventude
9ª participação — 2005:
:: Primeira fase:
Paulista 1x0 Juventude
Juventude 1x1 Paulista
10ª participação — 2007:
:: Primeira fase:
Ferroviária (SP) 3x1 Juventude
Juventude 2x0 Ferroviária (SP)
:: Segunda fase:
Brasiliense 0x0 Juventude
Juventude 2x3 Brasiliense
11ª participação — 2008:
:: Primeira fase:
Linhares (ES) 0x0 Juventude
Juventude 0(4)x0(5) Linhares (ES)
:: Segunda fase:
Madureira-RJ 0x3 Juventude
:: Oitavas de final:
Corinthians-AL 2x0 Juventude
Juventude 3x1 Corinthians-AL
12ª participação — 2009:
:: Primeira fase:
Atlético Sorocaba 1x0 Juventude
Juventude 2x0 Atlético Sorocaba
:: Segunda fase:
Juventude 1x2 Vitória
Vitória 1x1 Juventude
13ª participação — 2010:
:: Primeira fase:
Corinthians-PR 1x0 Juventude
Juventude 0x1 Corinthians-PR
14ª participação — 2012:
:: Primeira fase
Operário-PR 0x4 Juventude
:: Segunda fase:
Juventude 2x0 Portuguesa
Portuguesa 4x0 Juventude
15ª participação — 2016:
:: Primeira fase:
Tocantinópolis 1x1 Juventude
Juventude 2x0 Tocantinópolis
:: Segunda fase:
Juventude 1x0 Coritiba
Coritiba 2x2 Juventude
:: Terceira fase:
Juventude 0x0 Paysandu
Paysandu 1x2 Juventude
:: Oitavas de final:
São Paulo 1x2 Juventude
Juventude 0x1 São Paulo
:: Quartas de final:
Atlético Mineiro 1x0 Juventude
Juventude 1(2)x0(4) Atlético Mineiro
16ª participação — 2017:
:: Primeira fase
Murici-AL 3x1 Juventude
17ª participação — 2018:
:: Primeira fase
Interporto-TO 0x0 Juventude
:: Segunda fase
Juventude 0x2 Avaí
18ª participação — 2019:
:: Primeira fase
Palmas 0x1 Juventude
Juventude 2x1 América Mineiro
:: Terceira fase:
Botafogo 1x1 Juventude
Juventude 2x1 Botafogo
:: Quarta fase:
Juventude 0x0 Vila Nova
Vila Nova 0(3)x0(4) Juventude
:: Oitavas de final:
Juventude 0x0 Grêmio
Grêmio 3x0 Juventude
19ª participação - 2020:
:: Primeira fase:
Coruripe-AL 0x0 Juventude
:: Segunda fase:
Juventude 1(8) x 1(7) XV de Piracicaba
:: Terceira fase:
Juventude 1x1 América-RN
América-RN 1(3) x 1(5) Juventude
:: Quarta fase:
Juventude 2x0 CRB
CRB 1x0 Juventude
:: Oitavas de final
Grêmio 1x0 Juventude
Juventude 0x1 Grêmio
20ª participação - 2021
:: Primeira fase
Murici-AL 0x3 Juventude
:: Segunda fase
Vila Nova 1(4) x 1(3) Juventude
21ª participação - 2022
:: Primeira fase
Porto Velho 1x2 Juventude
:: Segunda fase
Real Noroeste 0x1 Juventude
:: Terceira fase
Juventude 2x2 São Paulo
São Paulo 2x0 Juventude
22ª participação - 2023
:: Primeira fase
São Luiz 1x0 Juventude
23ª participação - 2024
:: Primeira fase
Iguatu-CE 0x0 Juventude
:: Segunda fase
Juventude 3x1 Paysandu
:: Terceira fase
Inter 1x2 Juventude
Juventude 1x1 Inter
:: Oitavas de final
Juventude 3x2 Fluminense
Fluminense 2x2 Juventude
:: Quartas de final
Juventude 2x1 Corinthians
Corinthians 3x1 Juventude
24ª participação - 2025
:: Primeira fase
Maringá 1x0 Juventude