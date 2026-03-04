Confira o retrospecto do Juventude na história da Copa do Brasil

Em 1999, clube dirigido por Milton Scola (à esquerda, de terno) sagrou-se campeão no Maracanã. Gilmar Gomes / Agencia RBS

Em 2026, o Juventude se prepara para disputar pela 25ª vez uma edição da Copa do Brasil. O torneio mais democrático do país teve início em 1989. E a estreia alviverde na atual temporada será nesta quinta-feira (5), diante do Guaporé-RO, no Alfredo Jaconi.

O Verdão entra na competição na segunda fase. Em jogo único, precisará vencer para ficar com a vaga. Se empatar, a disputa irá aos pênaltis.

Na última participação do clube na Copa do Brasil, a eliminação veio logo na primeira partida, contra o Maringá: derrota por 1 a 0, no ano passado, no Paraná. Em 2023, o Ju também caiu no primeiro confronto: eliminação para o São Luiz, em Ijuí, no 1 a 0 que acabou decretando a saída do técnico Celso Roth.

Em 24 participações no torneio, o Ju foi eliminado no primeiro mata em oito ocasiões, diante de Corinthians (1997), Santos (2000), Caldense (2003), Paulista (2005), Corinthians-PR (2010), Murici-AL (2017), São Luiz (2023) e Maringá (2024).

A última boa participação alviverde no torneio ocorreu na edição de 2024. O Ju chegou às quartas de final da competição, deixando pra trás equipes como Inter e Fluminense e parando apenas no Corinthians. Na ocasião, o Verdão levou o gol da desclassificação nos acréscimos e esteve perto de avançar às semifinais.

A melhor campanha continua sendo a de 1999, ano do maior título da história alviverde. O time de Valmir Louruz venceu a competição eliminando Guará-DF, Fluminense, Corinthians, Bahia, Inter e Botafogo, na grande final, e em pleno Maracanã. Foram seis vitórias, quatro empates e apenas uma derrota. E atuações memoráveis sobre o Fluminense (6 a 0), Corinthians (com duas vitórias), Inter (aplicando 4 a 0 no Beira-Rio) e nos jogos decisivos contra os cariocas: 2 a 1 no Jaconi e o 0 a 0 no Maracanã que fez a estrela do clube brilhar mais forte no dia 27 de junho de 1999.

Confira o retrospecto completo:

1ª participação — 1995:

:: Primeira fase:

Juventude 5x0 Figueirense

Figueirense 0x3 Juventude

:: Segunda fase:

Paraná 1x0 Juventude

Juventude 0x1 Paraná

2ª participação — 1997:

:: Primeira fase:

Corinthians 2x0 Juventude

Juventude 2(3)x0 (5) Corinthians

3ª participação — 1999:

:: Primeira fase:

Guará (DF) 1x5 Juventude

:: Segunda fase:

Fluminense 3x1 Juventude

Juventude 6x0 Fluminense

:: Oitavas de final:

Juventude 2x0 Corinthians

Corinthians 0x1 Juventude

:: Quartas de final:

Juventude 2x2 Bahia

Bahia 2(1)x2(4) Juventude

:: Semifinal:

Juventude 0x0 Internacional

Internacional 0x4 Juventude

:: Final:

Juventude 2x1 Botafogo

Botafogo 0x0 Juventude (CAMPEÃO)

4ª participação — 2000:

:: Oitavas de final:

Juventude 1x3 Santos

Santos 3x0 Juventude

5ª participação — 2001:

:: Primeira fase:

Comercial (MS) 2x0 Juventude

Juventude 5x0 Comercial (MS)

:: Segunda fase:

Juventude 3x0 Mixto (MT)

Mixto (MT) 1x1 Juventude

:: Oitavas de final:

Flamengo 2x1 Juventude

Juventude 2(3)x1(5) Flamengo

6ª participação — 2002:

:: Primeira fase: Anapolina (GO) 1x3 Juventude

:: Segunda fase:

Juventude 2x0 Ponte Preta

Ponte Preta 1x0 Juventude

:: Oitavas de final:

Juventude 1x1 Fluminense

Fluminense 2x1 Juventude

7ª participação — 2003:

:: Primeira fase:

Caldense (MG) 2x1 Juventude

Juventude 2(3)x1(5) Caldense-MG

8ª participação — 2004:

:: Primeira fase: Uberlândia (MG) 0x3 Juventude

:: Segunda fase:

Juventude 2x2 Fluminense

Fluminense 2x1 Juventude

9ª participação — 2005:

:: Primeira fase:

Paulista 1x0 Juventude

Juventude 1x1 Paulista

10ª participação — 2007:

:: Primeira fase:

Ferroviária (SP) 3x1 Juventude

Juventude 2x0 Ferroviária (SP)

:: Segunda fase:

Brasiliense 0x0 Juventude

Juventude 2x3 Brasiliense

11ª participação — 2008:

:: Primeira fase:

Linhares (ES) 0x0 Juventude

Juventude 0(4)x0(5) Linhares (ES)

:: Segunda fase:

Madureira-RJ 0x3 Juventude

:: Oitavas de final:

Corinthians-AL 2x0 Juventude

Juventude 3x1 Corinthians-AL

12ª participação — 2009:

:: Primeira fase:

Atlético Sorocaba 1x0 Juventude

Juventude 2x0 Atlético Sorocaba

:: Segunda fase:

Juventude 1x2 Vitória

Vitória 1x1 Juventude

13ª participação — 2010:

:: Primeira fase:

Corinthians-PR 1x0 Juventude

Juventude 0x1 Corinthians-PR

14ª participação — 2012:

:: Primeira fase

Operário-PR 0x4 Juventude

:: Segunda fase:

Juventude 2x0 Portuguesa

Portuguesa 4x0 Juventude

15ª participação — 2016:

:: Primeira fase:

Tocantinópolis 1x1 Juventude

Juventude 2x0 Tocantinópolis

:: Segunda fase:

Juventude 1x0 Coritiba

Coritiba 2x2 Juventude

:: Terceira fase:

Juventude 0x0 Paysandu

Paysandu 1x2 Juventude

:: Oitavas de final:

São Paulo 1x2 Juventude

Juventude 0x1 São Paulo

:: Quartas de final:

Atlético Mineiro 1x0 Juventude

Juventude 1(2)x0(4) Atlético Mineiro

16ª participação — 2017:

:: Primeira fase

Murici-AL 3x1 Juventude

17ª participação — 2018:

:: Primeira fase

Interporto-TO 0x0 Juventude

:: Segunda fase

Juventude 0x2 Avaí

18ª participação — 2019:

:: Primeira fase

Palmas 0x1 Juventude

Juventude 2x1 América Mineiro

:: Terceira fase:

Botafogo 1x1 Juventude

Juventude 2x1 Botafogo

:: Quarta fase:

Juventude 0x0 Vila Nova

Vila Nova 0(3)x0(4) Juventude

:: Oitavas de final:

Juventude 0x0 Grêmio

Grêmio 3x0 Juventude

19ª participação - 2020:

:: Primeira fase:

Coruripe-AL 0x0 Juventude

:: Segunda fase:

Juventude 1(8) x 1(7) XV de Piracicaba

:: Terceira fase:

Juventude 1x1 América-RN

América-RN 1(3) x 1(5) Juventude

:: Quarta fase:

Juventude 2x0 CRB

CRB 1x0 Juventude

:: Oitavas de final

Grêmio 1x0 Juventude

Juventude 0x1 Grêmio

20ª participação - 2021

:: Primeira fase

Murici-AL 0x3 Juventude

:: Segunda fase

Vila Nova 1(4) x 1(3) Juventude

21ª participação - 2022

:: Primeira fase

Porto Velho 1x2 Juventude

:: Segunda fase

Real Noroeste 0x1 Juventude

:: Terceira fase

Juventude 2x2 São Paulo

São Paulo 2x0 Juventude

22ª participação - 2023

:: Primeira fase

São Luiz 1x0 Juventude

23ª participação - 2024

:: Primeira fase

Iguatu-CE 0x0 Juventude

:: Segunda fase

Juventude 3x1 Paysandu

:: Terceira fase

Inter 1x2 Juventude

Juventude 1x1 Inter

:: Oitavas de final

Juventude 3x2 Fluminense

Fluminense 2x2 Juventude

:: Quartas de final

Juventude 2x1 Corinthians

Corinthians 3x1 Juventude

24ª participação - 2025

:: Primeira fase

Maringá 1x0 Juventude