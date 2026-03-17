"Confesso que está sendo um retorno para casa", celebra novo zagueiro do Juventude

Zagueiro volta a atuar por clube gaúcho após 18 temporadas. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

Um recomeço de carreira aos 37 anos. De volta pra casa, no Estado que o revelou para o futebol, o zagueiro Titi, novo reforço do Juventude para a sequência de 2026, não escondeu a emoção em pisar novamente no Rio Grande do Sul depois de 18 anos rodando o país e o mundo.

Mas, antes mesmo de se profissionalizar como atleta na base do Inter, quando ainda era um menino que morava em Pelotas, Cristian Chagas Tarouco recebeu um convite da UCS para disputar um campeonato regional. Foi nesse momento que Titi pegou o ônibus da Zona Sul para a Serra Gaúcha, passou algumas noites na casa de uma família que morava próximo da universidade, enquanto disputava o torneio, e depois disso, não teve dúvidas de que seguiria carreira no futebol.

— Quando eu tinha 12 ou 13 anos, recebi o convite para fazer parte da UCS, em um campeonato aqui em Flores da Cunha. E foi minha primeira oportunidade de sair de Pelotas, de poder jogar uma competição defendendo um equipe de outra cidade. Pra mim foi algo muito marcante. E hoje poder retornar aqui parece que é um recomeço para mim — revelou Titi, que completou:

— Confesso que para mim está sendo um retorno para casa, depois de alguns anos de carreira profissional. Você poder voltar a jogar no seu Estado, vestir uma grande camisa e poder voltar numa cidade onde me abriu as portas, não só para um menino, para um homem, hoje profissional, que conquistou algumas coisas já dentro do futebol.

Experiência e liderança em campo

Após passagens mais longevas no Bahia e no Fortaleza, além do futebol turco, Titi chega para agregar experiência a um sistema defensivo que já está consolidado.

— Eu venho aprender. Por isso que eu me mantenho dentro do futebol, porque a todo momento eu venho buscando evoluir — citou o zagueiro.

Depois de uma passagem recente pelo Goiás, onde não obteve tanto êxito como em outros clubes, Titi teve uma conversa com o técnico Maurício Barbieri e ouviu da boca do treinador palavras que o fizeram não ter dúvidas de sua escolha pelo Ju.

— Antes mesmo de eu poder ter o acerto, perguntei para ele o que ele via que eu poderia agregar dentro de um time que estava muito bem formado. E ele me trouxe algumas informações que foram muito importantes para a minha decisão final de poder fazer parte de tudo isso. E é muito bom você chegar em um ambiente muito sadio, um ambiente que todo mundo se respeita, do presidente aos funcionários — revelou Titi.

Homem religioso e de família, o zagueiro quer construir em Caxias do Sul uma base sólida também fora das quatro linhas.

— Eu estou realmente realizado de poder fazer parte disso aqui. E a minha família também. Eu saí muito cedo aqui do Rio Grande do Sul, e familiares me mandaram mensagem me parabenizando e me agradecendo porque talvez eles conseguiriam pela primeira vez me assistir jogar pessoalmente — comentou o defensor, que concluiu: