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Com zagueiro integrado e outro de saída, Caxias treina à espera de reforços

Técnico Marcelo Cabo segue a intertemporada antes da Série C do Brasileirão e da Copa Sul-Sudeste

Tiago Nunes

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