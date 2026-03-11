Com zagueiro integrado e outro de saída, Caxias treina à espera de reforços

Andrés Robles não defende mais o Caxias. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

A reformulação do elenco de jogadores do Caxias ainda não acabou. A expectativa do departamento de futebol é que o processo esteja concluído até o final de semana. Nesta quarta-feira (11), o técnico Marcelo Cabo realizou uma atividade no gramado do CT Baixada Rubra.

O treino contou com um reforço. O zagueiro Ianson, 30 anos, chegou a Caxias do Sul e foi integrado ao grupo de atletas para a sequência da temporada de 2026. Ele estava no Santa Cruz disputando o Campeonato Pernambucano e a Copa do Brasil. Por oito anos, o atleta defendeu o Brusque, onde teve maior número de partidas. O zagueiro já conhece o Centenário, pois passou pelo clube em 2012 antes de se profissionalizar.

Por outro lado, o elenco do técnico Marcelo Cabo conta com mais uma saída. O zagueiro Andrés Robles não treinou pelo segundo dia e está deixando o Caxias. Ele é mais um que irá para o XV de Piracicaba, do técnico Fernando Marchiori.

Com a camisa Grená, Robles entrou em campo em oito jogo e não conseguiu se firmar como titular. Ele foi alvo de críticas na reta final do Gauchão. Também já se despediu do clube nesta semana o lateral-direito Thiago Ennes. O atleta acertou com o Santa Cruz-PE.