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Sem gols
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Com time reformulado, Caxias empata com o Operário-PR na estreia da Sul-Sudeste

Diante de uma equipe formada por atletas sub-20, Grená não conseguiu se impor na abertura da competição regional

Maurício Reolon

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