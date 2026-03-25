Com time reformulado, Caxias empata com o Operário-PR na estreia da Sul-Sudeste

Porthus Junior / Agencia RBS

O novo Caxias de 2026 não convenceu. Na noite desta terça-feira (24), na partida de abertura da Copa Sul-Sudeste, o time grená até criou mais na segunda etapa, mas ficou apenas no 0 a 0 contra o Operário-PR, que atuou com a base da equipe sub-20. O duelo foi realizado no Estádio Centenário.

Na segunda rodada da competição regional, o Grená terá outro compromisso diante de um rival de Série B do Brasileiro. O adversário será o América-MG, domingo (29), às 19h30min, em Belo Horizonte.

Com oito novidades em relação ao time que foi eliminado da Copa do Brasil pelo Guarany-Ba, sendo sete reforços contratados, o Caxias de Marcelo Cabo iniciou a partida buscando ter mais posse de bola e encontrar espaços pelas laterais. Porém, foi o Operário quem levou perigo primeiro. Kauã Gomes entrou na área a dribles e finalizou em cima de Ianson.

Aos nove minutos, novo susto para a torcida grená. Em outra troca de passes rápida, Galdino entrou cara a cara com Busatto e tentou marcar com uma cavadinha. A bola saiu sobre a meta.

A primeira finalização do Caxias veio aos 11. Calyson cobrou escanteio e Marcelo Freitas cabeceou sem a direção da meta. Mesmo com as iniciativas individuais de Calyson e Luís Miguel pelos lados do campo, a equipe grená tinha dificuldades de construir ofensivamente. Aos 25, o atacante oriundo da base do Vitória recebeu na entrada da área e bateu rasteiro para fácil defesa de Diego Monteiro.

Aos 42, a primeira conclusão de maior perigo para os donos da casa. Felipe Albuquerque encontrou Felipe Rangel dentro da área e o atacante chutou colocado para boa intervenção do goleiro do Operário. Logo na sequência, Matheus Nunes teve outra chance, mas a finalização rasteira saiu fraca.

Na resposta do Fantasma, aos 44, Dudu Mosconi cobrou falta lateral em direção ao gol e Busatto espalmou para escanteio. Foi a última oportunidade da primeira etapa.

SEGUNDO TEMPO

O Caxias voltou do intervalo sem mudanças no time. Logo aos dois minutos, Victor Sá teve a chance de finalizar de dentro da área, mas o chute saiu desviado. Aos seis, Felipe Albuquerque cruzou da direita e Luís Miguel fintou o marcador antes de bater firme, rente ao travessão.

Com mais aproximação entre os extremas e os laterais, o time grená passou a esboçar uma pressão e marcar presença no setor ofensivo com uma sequência de escanteios.

Aos 14 minutos, logo após as entradas de Luiz Fernando e Breno Santos no meio-campo, o Caxias teve grande oportunidade. Felipe Rangel rolou para Calyson, livre na área, chutar de pé direito sobre a meta.

Dois minutos depois, Luís Miguel fez outra boa jogada na meia esquerda e cruzou com curva, mas ninguém apareceu para concluir na pequena área. O Caxias era melhor e Marcelo Cabo mais duas mudanças aos 22 minutos, com as entradas dos atacantes Gaspar e Vitor Feijão.

No primeiro lance de Gaspar, ele recebeu passe em profundidade na área e finalizou forte, mas o goleiro do Operário salvou. No lance seguinte, Victor Sá tabelou com Gaspar e bateu de pé esquerdo, mas parou novamente em Diego Monteiro.

Aos 28, Calyson recebeu na ponta direita e cruzou rasteiro para trás. Felipe Rangel dominou, tirou do marcador, mas finalizou errado. O Operário teve a chance de abrir o placar aos 30, em cobrança de falta frontal. Charles cobrou com força e Busatto fez grande defesa.

Na reta final da partida, o Caxias empurrou o adversário para a defesa, insistiu em lançamentos para a área, mas não teve qualidade para mudar o placar do duelo, que acabou em 0 a 0.

FICHA TÉCNICA

Copa Sul-Sudeste

1ª rodada

Caxias x Operário-PR

Estádio Centenário

Caxias

Busatto; Felipe Albuquerque, Ianson, Maurício e Victor Sá; Matheus Nunes (Breno Santos, 13/2º), Marcelo Freitas (Luis Fernando, 13/2º) e João Lucas (Vitor Feijão, 22/2º); Calyson, Luís Miguel (Gaspar, 22/2º) e Felipe Rangel (Jonathan Ribeiro, 36/2º). Técnico: Marcelo Cabo

Operário-PR

Diego Monteiro; João Gabriel, Charles, Bernardo (Renan, 29/2º) e Miguel; André Dantas (Caio, 43/2º), Felipe Favero (Henrique, 19/2º), Dudu Mosconi e Galdino (Germano, 43/2º); Jhow Torres (Vitinho, 29/2º) e Kauã Gomes.

Técnico: Schumacher (treinador do sub-20).