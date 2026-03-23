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Copa Sul-Sudeste
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Com sete novos atletas e sem meia, lesionado, Caxias está pronto para encarar o Operário-PR

Partida de abertura do torneio nacional ocorre nesta terça-feira (24), às 19h, no Estádio Centenário

Rafael Rinaldi

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