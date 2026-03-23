Com sete novos atletas e sem meia, lesionado, Caxias está pronto para encarar o Operário-PR

Zagueiro Ianson será uma das atrações do novo time grená. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O Caxias está encaminhado para a partida de abertura da inédita Copa Sul-Sudeste contra o Operário-PR. A equipe que iniciou o jogo-treino contra o Sindicato dos Atletas, no último teste, vencido por 10 a 0, deve-se repetir para este confronto.

O provável time tem: Busatto; Felipe Albuquerque, Ianson, Maurício e Roberto; Lucas Cândido, Marcelo Freitas e Ravanelli; Calyson, Luís Miguel e Felipe Rangel.

Desta escalação, sete reforços contratados para a sequência da temporada mudarão em 63% a cara da equipe. São eles: o goleiro Busatto, o lateral-direito Felipe Albuquerque, o zagueiro Ianson, os meio-campistas Marcelo Freitas e Ravanelli, além dos atacantes Luís Miguel e Felipe Rangel.

Últimos reforços contratados, o volante Grigor ainda não estará à disposição para este desafio. Já o centroavante Salatiel, que foi campeão potiguar pelo América-RN, chegará em Caxias do Sul durante a semana.

Contratado com status de ser o camisa 10 da equipe, o meia Matheus Anjos se recupera de uma pequena lesão na panturrilha, e deve estrear apenas na Série C do Brasileiro.