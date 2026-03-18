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Com sete caras novas, Caxias faz 10 a 0 no Sindicato em jogo-treino antes da Copa Sul-Sudeste

Técnico Marcelo Cabo observou o elenco após 13 saídas e 10 reforços para a sequência da temporada, com a Série C e Copa Sul-Sudeste

Tiago Nunes

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