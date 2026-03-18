Com sete caras novas, Caxias faz 10 a 0 no Sindicato em jogo-treino antes da Copa Sul-Sudeste

Atacante Calyson marcou dois gols pela equipe principal. Vitor Soccol / SER Caxias/Divulgação

O Caxias realizou o último jogo-treino antes da estreia na Copa Sul-Sudeste. O Grená enfrentou o Sindicato dos Atletas Profissionais do Rio Grande do Sul na manhã desta quarta-feira (18) e venceu por 10 a 0. A atividade foi no Estádio Centenário.

O técnico Marcelo Cabo observou o elenco em quatro tempos de 30 minutos, sendo que o time considerado titular atuou os dois primeiros e venceu pelo placar de 4 a 0, com gols dois gols de Calyson e outros dois Felipe Rangel. A equipe principal teve Busatto; Felipe Albuquerque, Ianson, Maurício e Roberto; Lucas Cândido, Marcelo Freitas e Ravanelli; Calyson, Luis Miguel e Felipe Rangel.

Do time que iniciou, o treinador grená colocou sete caras novas e quatro remanescentes. O Caxias passou por uma reformulação grande no elenco com 13 saídas e 10 chegadas após as três eliminações seguidas no começo da temporada.

SEGUNDO TIME

Os últimos dois tempos tiveram uma segunda equipe, com Marcelo Dal Soler; Breno Santos, João Vitor (Arthur Vianna), Windson e Vitinho; Luis Fernando, João Lucas e Matheus Anjos (Yan Rolim); Vitor Feijão, Jhonatan Ribeiro e Gaspar.

O Grená ampliou o placar com gols de Vitor Feijão (duas vezes), Luis Fernando, Matheus Anjos, Vitinho e João Lucas. O Sindicato não exigiu a defesa grená ao longo do jogo-treino.

Seis jogadores não participaram do trabalho desta manhã. Ficaram na fisioterapia o lateral Ronei, os volantes Grigor e Matheus Nunes, o zagueiro Gabriel Moraes e o goleiro Léo Lang. O defensor Joílson foi liberado para resolver questões particulares fora da cidade.