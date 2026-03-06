Com representantes de Caxias do Sul, seleção gaúcha feminina conquista o Brasileiro de Vôlei Sub-16

Time gaúcho teve cinco atletas no time ideal da competição. CBV / Divulgação

Com quatro atletas representantes de Caxias do Sul, o time feminino sub-16 do Rio Grande do Sul conquistou o Campeonato Brasileiro de Seleções de Vôlei da categoria. O título veio de forma invicta, com seis vitórias em seis jogos.

Fizeram parte do grupo a levantadora Caroline Triches Feijó (APV/UCS), as centrais Marina Andriolo Bragagnolo (APV/UCS), e Laura Karkow Golin (Recreio da Juventude) e a ponta/oposta Milena Flores de Brito (APV/UCS). O treinador Daniel Mezavila, do Recreio, fez parte da comissão técnica.

Na decisão, a equipe gaúcha venceu São Paulo por 3 sets a 0 (25/17, 25/16 e 27/25) e ficou com o lugar mais alto do pódio. O torneio foi realizado em Saquarema, no Rio de Janeiro, entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março.

O bom desempenho se refletiu também na seleção do campeonato, com cinco representantes gaúchas, incluindo levantadora Caroline Feijó, a Cacá, e a central Marina Bragagnolo. As duas defenderam as equipes da APV até o final de 2025 e neste ano passam a integrar as categorias de base do Mackenzie (MG) e do Minas Tênis Clube (MG), respectivamente.