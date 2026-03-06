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Com representantes de Caxias do Sul, seleção gaúcha feminina conquista o Brasileiro de Vôlei Sub-16

Equipe venceu todas as partidas do campeonato, superando São Paulo na final por 3 sets a 0 em Saquarema.

Maurício Reolon

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