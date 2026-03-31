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Com reforços e "novo DNA", Marcelo Cabo projeta a estreia do Caxias contra o Brusque

Equipe contará com reforços e mudanças de postura para enfrentar o time catarinense na estreia da Série C, neste sábado

Tiago Nunes

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