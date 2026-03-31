Com reforços e "novo DNA", Marcelo Cabo projeta a estreia do Caxias contra o Brusque

Após 14 reforços, elenco do Caxias chega reformulado para a Série C. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

O Caxias entra na reta final de preparação para o seu objetivo mais importante da temporada: a estreia no Campeonato Brasileiro da Série C. No próximo sábado, 4 de abril, o time grená vai a Santa Catarina enfrentar o Brusque, trazendo na bagagem não apenas caras novas, mas uma mudança de postura exigida pelo técnico Marcelo Cabo. Após um início de ano conturbado, a vitória por 2 a 1 sobre o América-MG pela Copa Sul-Sudeste serviu para injetar confiança e mostrar que o elenco está ganhando corpo e identidade.

Para o duelo em solo catarinense, Cabo poderá ter um "pacote" de novidades. Jogadores que recém chegaram ou que estavam em processo de transição física devem aparecer como opções reais para o time titular. O volante Grigor, o zagueiro Gabriel Moraes, os meia Ravanelli e Matheus Anjos e o lateral Vitor Gabriel são que podem estar à disposição.

— O Grigor já está numa evolução boa, tem treinado já com o grupo. O zagueiro Gabriel Moraes entrou muito bem dentro do sistema tático que ele já jogava no clube dele no Campeonato Paulista, então ali ele já entrou muito bem encaixado — analisou o treinador, que aguarda uma reavaliação em Matheus Anjos.

Uma das principais expectativas gira em torno do centroavante Salatiel. O jogador chegou a Caxias do Sul às 3h da manhã de sábado, colocou-se à disposição e já estreou contra o América-MG, ajudando na vitória em Minas Gerais mesmo sem ter treinado com os companheiros. Agora, com uma semana cheia de trabalhos, a tendência é que ele dispute a titularidade.

— Salatiel se colocou à disposição para vir para o jogo e nos ajudou bastante. Claro, precisa de mais treinamento, mais conjunto, conhecer melhor o grupo, mas isso é o importante. O jogador chegou sábado, três horas da manhã, e já se colocou à disposição. Quero parabenizar ao nosso presidente, ao Farnei e toda a diretoria pelo esforço de trazer um jogador como ele — destacou Cabo.

DNA Sangue Grená

Mais do que nomes, Marcelo Cabo quer consolidar o que chama de "DNA de entrega". O técnico valorizou o espírito combativo demonstrado nos últimos compromissos e acredita que esse é o caminho para reconectar o time com a arquibancada do Centenário. Segundo ele, o torcedor precisa sentir orgulho da dedicação vista no gramado, independentemente do resultado final ser decidido no detalhe ou na "última bola", como ocorreu no último jogo.