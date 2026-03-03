Com proposta do Caxias, zagueiro pode deixar clube do Nordeste após jogo da Copa do Brasil

Zagueiro também passou pelo Brusque. Lara Vantzen / Brusque / Assessoria

O processo de reformulação prometido pelo técnico Marcelo Cabo deve se intensificar nesta semana com as chegadas de reforços no Estádio Centenário. Após as eliminações precoces que abalaram o clube, a diretoria grená busca no mercado novas peças para todos os setores do time.

O zagueiro Ianson, de 28 anos, deve ser anunciado como reforço do Caxias. O atleta tem um compromisso com o Santa Cruz diante do Sousa-PB, pela Copa do Brasil, nesta quinta-feira. No dia seguinte, ele pode selar a sua saída e assinar com o Grená.

Revelado nas categorias de base do próprio Caxias em 2013, o defensor possui uma relação com o técnico Marcelo Cabo, com quem trabalhou recentemente no Santa.

A trajetória de Ianson é marcada por passagens pelo futebol catarinense e experiências na França. Ele foi destaque no Brusque, onde atuou entre 2018 e 2025, sendo o clube onde mais jogou na carreira. Possui ainda passagem por Tombense, Criciúma e Atlético Tubarão. No futebol internacional, atuou pelo Clermont e FC Cournon, na França, logo após deixar o Caxias em 2014. Atualmente, o defensor soma seis jogos pelo Santa Cruz em 2026.

O jogo da Copa do Brasil é importante para o Santa Cruz, que busca a classificação para embolsar R$ 950 mil em cota — valor que o Caxias viu escapar ao ser eliminado pelo Guarany de Bagé.

Salatiel chega com pré-contrato assinado

Para o comando do ataque, o Caxias já tem assegurada a chegada de Salatiel. O centroavante de 33 anos, que atualmente defende o América-RN, já possui um pré-contrato assinado com o clube da Serra e se apresentará para a disputa da Série C do Brasileiro.