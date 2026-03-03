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Com proposta do Caxias, zagueiro pode deixar clube do Nordeste após jogo da Copa do Brasil

Clube busca reforços após eliminações e tenta Ianson, ex-Brusque, enquanto Salatiel já assinou pré-contrato para a Série C.

Tiago Nunes

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