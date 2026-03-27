Com oportunidade para reservas, Juventude fecha preparação para encarar o Novorizontino

Nathan Santos deve iniciar a partida deste sábado (28) Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

O primeiro dos dois compromissos em sequência diante do Novorizontino deverá ter um caráter experimental. No jogo deste sábado (28), às 21h30min, pela segunda rodada da Copa Sul-Sudeste, o Juventude deve mandar a campo um time novamente alternativo. Porém, diferentemente do que aconteceu na estreia, contra o Sampaio Corrêa, na derrota por 2 a 0, os atletas oriundos da base não devem ser a maioria.

A primeira mudança está no comando. Maurício Barbieri vai liderar o time no banco de reservas. Mesmo que o clube não tenha divulgado a lista de relacionados para o confronto, a tendência é pela utilização dos jogadores considerados reservas ou que tem pouco minutagem na temporada.

O goleiro será Ruan Carneiro. Na defesa, chance para a estreia do experiente Titi, provavelmente ao lado de Gabriel Pinheiro. Nomes como Nathan Santos, Léo Índio, Ray Breno, Raí Silva, Fábio Lima e Alisson Safira também devem iniciar o confronto. Outro que poderá ter mais tempo de jogo é o centroavante Alan Kardec.

Uma provável formação alviverde tem Ruan Carneiro; Kauã (Schaffer), Gabriel Pinheiro e Titi; Nathan Santos, Léo Índio, Iba Ly (Davi Góes), Raí Silva (LH) e Allanzinho (Ray Breno); Fábio Lima e Alisson Safira (Alan Kardec).