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Com oportunidade para reservas, Juventude fecha preparação para encarar o Novorizontino

Maurício Barbieri vai comandar a equipe no Alfredo Jaconi, neste sábado (28), pela segunda rodada da Sul-Sudeste

Maurício Reolon

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