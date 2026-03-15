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Com novos reforços em campo, Caxias realiza jogo-treino preparatório para a disputa da Copa Sul-Sudeste

Time grená venceu a equipe sub-20 por 4 a 2, no Estádio Centenário, no sábado (14)

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