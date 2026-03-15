Com novos reforços em campo, Caxias realiza jogo-treino preparatório para a disputa da Copa Sul-Sudeste

Atacante Calyson marcou um dos gols da atividade contra a base. Vitor Soccol / SER Caxias,Divulgação

Antes de iniciar a disputa da Copa Sul-Sudeste, o Caxias realizou um teste contra a equipe de base no sábado (15) no Estádio Centenário. Diante do time sub-20, o Grená venceu o jogo-treino por 4 a 2. Felipe Rangel, Calyson, Marcelo Freitas e Gaspar marcaram os gols do elenco profissional.

Reforços contratados para a sequência de 2026, o zagueiro Ianson, o volante Marcelo Freitas, os meias João Lucas e Ravanelli, e os atacantes Gaspar, Luis Miguel e Felipe Rangel foram testados na atividade.

O técnico Marcelo Cabo rodou o grupo de atletas em dois tempos de 50 minutos. O Caxias atuou com: Léo Lang (Pedro); Dija, Ianson (Joílson), Mauricio (Windson) e Roberto (Victor Sá); Matheus Nunes (Breno Santos), Marcelo Freitas (Lucas Cândido) e João Lucas (Ravanelli); Calyson (Gaspar), Luis Miguel (Jhonatan Ribeiro) e Felipe Rangel (Arthur Viana).