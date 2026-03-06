Com mudança no regulamento, serranos conhecem adversários da estreia do Gauchão Sub-20

Ju foi o único da região a avançar da primeira fase em 2025. Nathan Bizotto / Juventude. Divulgação

Nesta semana, a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) divulgou a tabela básica do Gauchão Sub-20 A1 2026. A competição tem início marcado para 22 de março e final prevista para 12 de julho.

Neste ano, cinco clubes representam a Serra Gaúcha: Apafut, Brasil-Far, Caxias, Esportivo e Juventude. Na primeira fase, as equipes estão divididas em dois grupos, se enfrentando dentro das próprias chaves.

Por conta da desistência do Cruzeiro, de Cachoeirinha, apenas o time com pior desempenho será rebaixado ao final da primeira fase. Além disso, os clubes do grupo A que o enfrentariam terão uma rodada de folga.

A estreia, inicialmente marcada para dia 22 de março, às 15h, terá quatro dos cinco serranos como mandante. Em Caxias do Sul, a Apafut recebe o Ypiranga no Campo da Marcopolo, enquanto o Caxias enfrenta o Inter no Estádio Municipal. Ainda pelo grupo A, o Esportivo joga com o Gaúcho na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves.

Já na chave B, o Brasil-Far encara o São Luiz no Estádio das Castanheiras, em Farroupilha e o Juventude visita o Grêmio em Eldorado do Sul, cede da base tricolor.

Glória na Divisão de Acesso

Na briga por uma vaga na elite da competição estadual, o Glória de Vacaria disputa o Gauchão A2.

A competição conta com nove equipes, que se enfrentam em turno único na primeira fase, totalizando nove rodadas. Os quatro melhores avançam às semifinais, disputadas em ida e volta. Caso chegue à final, o Leão da Serra garante vaga na primeira divisão do Gauchão, além de lutar pelo título.

Os clubes participantes são: Aimoré, Brasil-Pel, Clube 1992, Futebol Com Vida, Glória, Pelotas, Riograndense, SER Panambi e Tamoio.