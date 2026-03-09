Com lesão, Juventude perde titular para enfrentar a Tuna Luso na quinta

Volante sentiu a lesão após marcar o quarto gol sobre o Guaporé-RO. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude perdeu um titular importante do meio-campo para a partida contra a Tuna Luso, na quinta-feira (12), pela terceira fase da Copa do Brasil. Com lesão no adutor da coxa, o volante Lucas Mineiro está fora da viagem com a delegação alviverde até Belém do Pará.

A lesão ocorreu no momento em que o jogador marcou o quarto gol na goleada sobre o Guaporé-RO, por 5 a 0, no Alfredo Jaconi. O clube não estipulou prazo para a recuperação de Lucas Mineiro, mas novas avaliações do departamento médico serão feitas nos próximos dias.

Sem Lucas Mineiro, o técnico Maurício Barbieri conta com Léo Índio, Iba Ly e Davi Góes como principais candidatos à vaga.

O time que entrará em campo diante da Tuna Luso também não terá outro titular em campo: o atacante Juan Christian, que está sendo negociado com o futebol da Letônia. O atleta havia garantido vaga entre os 11 iniciais na última partida disputa pelo Verdão diante do Guaporé-RO.