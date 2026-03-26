Esportes

2 a 0
Notícia

Com gurizada em campo, Juventude perde para o Sampaio Corrêa na estreia da Copa Sul-Sudeste

Juventude utilizou equipe sub-20 e sofreu segunda derrota seguida; próximos jogos serão em casa contra o Novorizontino.

Maurício Reolon

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS