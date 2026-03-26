Com gurizada em campo, Juventude perde para o Sampaio Corrêa na estreia da Copa Sul-Sudeste

Time alviverde perdeu para os cariocas. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

O Juventude largou com derrota na Copa Sul-Sudeste. Com uma equipe alternativa, formada quase em sua totalidade por atletas do grupo sub-20, o time alviverde perdeu para o Sampaio Corrêa-RJ por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (25), no Estádio Lourival Gomes, em Saquarema. Elias e Octávio marcaram os gols da partida.

Após o segundo revés em sequência, os dois próximos compromissos do Ju serão contra o Novorizontino, no Alfredo Jaconi. Primeiro, no sábado, às 21h30min, pela Sul-Sudeste. Depois, na terça-feira, às 18h30min, na segunda rodada da Série B.

Com um time alternativo, repleto de jovens, e sob o comando do auxiliar Gerson Ramos, o Verdão começou a partida encontrando dificuldades para chegar ao gol adversário. A primeira chance veio aos 14 minutos. Carlinhos driblou o marcador com uma balãozinho na ponta esquerda e cruzou rasteiro. A bola desviou na marcação e Zé Carlos salvou com os pés.

No lance seguinte, o Sampaio Corrêa aproveitou uma sequência de erros defensivos do Ju para abrir o placar. Luan ganhou de Schaffer pelo lado direito e cruzou para a área. Após um desvio inicial de Luiz Eduardo para o meio da área, o centroavante Elias cabeceou no canto, sem chances para o goleiro Pedro Rocha: 1 a 0 Sampaio.

Aos 27, em contra-ataque pelo lado esquerdo, Luan teve a chance de ampliar, mas a finalização saiu sobre o gol. Dois minutos depois, o Ju chegou com uma tentativa de Kauã, que arriscou de fora da área. A bola passou à esquerda da meta.

O Juventude passou a levar mais perigo e Carlinhos teve nova chance aos 36. O camisa 11 chutou de pé esquerdo e Zé Carlos fez a defesa parcial, mas Galego não conseguiu chegar no rebote. Aos 43, em outro erro de Luiz Eduardo, Octávio avançou em direção a área e bateu cruzado. A bola desviou em Schaffer e quase enganou Pedro Rocha.

SEGUNDO TEMPO

Os dois times voltaram do intervalo sem mudanças, e o cenário do confronto não mudou. Com muitas dificuldades no meio-campo, o Juventude viu o Sampaio ampliar aos nove minutos. Depois de mais um erro de passe, Octávio recebeu em velocidade, passou por Kauã e Schaffer e bateu rasteiro, no contrapé de Pedro Rocha: 2 a 0.

Logo depois do gol, Gerson Ramos fez a primeira mudança, com LH na vaga de Davi Góes. O Sampaio voltou a assustar aos 13 minutos. Octavio se livrou do marcador, entrou na área e a bola sobrou para Luan, que bateu firme e obrigou Pedro Rocha a fazer boa defesa.

Aos 15, a melhor chance do Juventude. Em jogada bem trabalhada pelo lado direito, LH rolou para Scatolin, que finalizou forte. A bola acertou o travessão. Cinco minutos depois, outra vez com Scatolin, o time alviverde quase descontou. Gabriel Borges cruzou na área e o atacante cabeceou no ângulo, mas Zé Carlos fez a defesa.

A disputa entre Scatolin e Zé Carlos se repetiu aos 23 minutos. O jovem atacante recebeu de Luiz Eduardo, deixou o adversário sentado e bateu forte para a defesa do goleiro do Sampaio. No lance seguinte, após o escanteio, o Ju chegou a balançar as redes com Schaffer, mas o zagueiro estava impedido.

O time alviverde passou a empilhar chances desperdiçadas. Carlinhos arriscou de fora da área e a tentativa passou próxima da trave. Na resposta, o Sampaio Corrêa teve a oportunidade clara para ampliar com Luan, mas o camisa 10 errou um gol feito, da marca do pênalti.

Já nos acréscimos, Trevisol, de dentro da área, quase descontou para o Juventude, mas parou no goleiro Zé Carlos.

FICHA TÉCNICA

Copa Sul-Sudeste - 1ª rodada

Sampaio Corrêa-RJ 2x0 Juventude

Estádio Lourival Gomes

SAMPAIO CORRÊA-RJ

Zé Carlos; Lucas, Daniel, Marreta e Guilherme; Pablo (Martini, 34/2º), Luan e Walber (Renan, 42/2º); MT (Agu, 18/2º), Octávio (Everton Potiguar, 42/2º) e Elias (Jean, 34/2º). Técnico: Reinaldo

JUVENTUDE

Pedro Rocha; Luiz Eduardo, Kauã (Kauê, 38/2º), Schaffer e Gabriel Borges (Iarley, 24/2º); Kaynan, Iba Ly e Davi Góes (LH, 11/2º); Carlinhos (Trevisol, 38/2º), Scatolin e Galego (Nathan Yuri, 24/2º). Técnico: Gerson Ramos (auxiliar do clube)