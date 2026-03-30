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2 a 1
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Com gol nos acréscimos, Caxias vira contra os reservas do América-MG e vence na Sul-Sudeste

Equipe grená estreia na Série C do Brasileiro no próximo sábado, contra o Brusque, fora de casa

Maurício Reolon

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