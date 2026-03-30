Com gol nos acréscimos, Caxias vira contra os reservas do América-MG e vence na Sul-Sudeste

Gaspar (E) comandou a virada grená. Vitor Soccol / Caxias,Divulgação

Antes da estreia na Série C do Brasileiro, o principal objetivo do ano, o Caxias fez uma boa partida e, nos acréscimos da segunda etapa, venceu de virada os reservas do América-MG, por 2 a 1, em Belo Horizonte. O duelo deste domingo (29) foi válido pela segunda rodada da Copa Sul-Sudeste.

Val Soares abriu o placar para o Coelho, mas Gaspar e Felipe Albuquerque, aos 52 minutos da segunda etapa, garantiram a virada. Com quatro pontos conquistados em dois jogos, o Caxias ocupa a terceira colocação do Grupo A.

Agora, o time grená terá uma semana de preparação para a próxima partida, que marca a estreia no grande desafio da temporada, a Série C do Brasileiro. Sábado (4), às 18h, o Caxias encara o Brusque, em Santa Catarina.

No segundo compromisso pela Sul-Sudeste, o técnico Marcelo Cabo trouxe duas novidades: Roberto na lateral esquerda e Breno Santos no meio-campo. Logo no primeiro minuto, Felipe Rangel recebeu na área e finalizou colocado, rente à trave.

Aos sete minutos, depois de cruzamento de Dalbert do lado esquerdo, Yago Santos bateu de primeira e Busatto fez grande defesa para evitar o gol do América. Em um jogo aberto, o Grená voltou a assustar aos 14. Em boa jogada de contra-ataque, Felipe Rangel rolou para o meio e João Lucas bateu de pé esquerdo. O goleiro William fez a defesa.

Aos 17, Busatto fez outra defesa segura em chute rasteiro de Everton Brito. O goleiro do Caxias novamente evitou o gol aos 29, quando Paulo Victor ganhou na bola aérea e cabeceou no canto. A bola ainda acertou a trave e Felipe Albuquerque mandou para escanteio.

Na reta final da primeira etapa, as chances ficaram mais escassas. O Coelho chegou ainda com Dalbert, em finalização de fora da área, mas o jogo permaneceu sem gols até o intervalo.

SEGUNDO TEMPO MOVIMENTADO

Com a estreia de Salatiel na vaga de Felipe Rangel, o Caxias voltou para a segunda etapa mais acuado. O América-MG criou duas boas chances pelo lado direito, mas sem conseguir acertar a meta.

O Grená tentou com Calyson, da entrada da área, mas o chute saiu fraco para a defesa de William. Aos 11 minutos, o América abriu o placar em um vacilo na saída de jogo grená. Luís Miguel errou o passe na defesa e a finalização de Val Soares acertou o canto de Busatto: 1 a 0.

Na resposta, aos 16, Salatiel ficou com a sobra na meia esquerda e invadiu a área. Porém, a finalização de pé esquerdo saiu torto, longe do gol. No lance seguinte, em linda troca de passes, Matheus Nunes tabelou com João Lucas e, de dentro da área, bateu rasteiro. A bola saiu raspando a trave.

Aos 29, não teve jeito. Salatiel deu um leve toque e deixou a bola para Gaspar, que finalizou de fora da área. O chute acertou o canto direito de William para empatar o placar: 1 a 1.

O Caxias ainda teve a chance de virar o jogo com o mesmo Gaspar, aos 42. O chutaço de fora da área acertou o travessão. Na resposta, Jhonatan invadiu a área e bateu rasteiro, mas parou em Busatto. O goleiro fez outra intervenção nos acréscimos, em tentativa de Júlio Cesar no canto.

Aos 52 minutos, a virada. Luiz Fernando recebeu de Gaspar, invadiu a área e chutou forte. O goleiro William defendeu, mas, no rebote, o lateral Felipe Albuquerque bateu cruzado para fazer o 2 a 1 para o Caxias.

FICHA TÉCNICA

Copa Sul-Sudeste - 2ª rodada

Arena Independência

América-MG 1x2 Caxias

América-MG

William; Samuel Alves, Thallyson, Wesley e Dalbert (Pedro, 31/2º); Val Soares, Yago Santos (Gabriel, 31/2º) e Elizari; Everton Brito, Paulo Victor e Segovinha (Yarlen, 20/2º). Técnico: Alberto Valentim.

Caxias

Busatto; Felipe Albuquerque, Ianson, Maurício e Roberto; Breno Santos (Luiz Fernando, 31/2º), Matheus Nunes e João Lucas ; Calyson (Jhonatan Ribeiro, 31/2º), Luís Miguel (Gaspar, 16/2º) e Felipe Rangel (Salatiel, int.). Técnico: Marcelo Cabo.

Gols: Val Soares (A), aos 11min, Gaspar (C), aos 29min, Felipe Albuquerque (C), aos 52min, no segundo tempo.

Amarelos: Yago Santos, Dalbert, Yarlen (A); Breno Santos (C).