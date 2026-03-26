Com equipe serrana na liderança, 2ª rodada do Gauchão Sub-20 inicia nesta sexta-feira

Tricolor da Serra é líder do Grupo A. Tiago Muniz / Triunfo Esportes / Divulgação

A segunda rodada do Gauchão Sub-20 inicia nesta sexta-feira (27) e a Apafut é a primeira equipe a entrar em campo. O confronto com o Inter inicia às 15h, na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada.

No sábado (28), mais três serranos jogam às 15h, em busca da primeira vitória no torneio. No CT Alviverde, o Juventude recebe o Ivoti. Fora de casa, o Esportivo enfrenta o Ypiranga e o Brasil de Farroupilha encara o Real SC.

Por fim, o Caxias faz sua estreia na competição diante do Novo Hamburgo, às 15h de domingo (29), no Estádio do Vale. O Grená teve seu jogo da rodada inicial adiado por indisponibilidade do campo. O duelo com o Inter ainda não tem data definida.