Com equipe serrana na liderança, 2ª rodada do Gauchão Sub-20 inicia nesta sexta-feira

A segunda rodada do Gauchão Sub-20 inicia nesta sexta-feira (27) e a Apafut é a primeira equipe a entrar em campo. O confronto com o Inter inicia às 15h, na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada.
No sábado (28), mais três serranos jogam às 15h, em busca da primeira vitória no torneio. No CT Alviverde, o Juventude recebe o Ivoti. Fora de casa, o Esportivo enfrenta o Ypiranga e o Brasil de Farroupilha encara o Real SC.
Por fim, o Caxias faz sua estreia na competição diante do Novo Hamburgo, às 15h de domingo (29), no Estádio do Vale. O Grená teve seu jogo da rodada inicial adiado por indisponibilidade do campo. O duelo com o Inter ainda não tem data definida.
O Tricolor da Serra ocupa a liderança do Grupo A, com três pontos, enquanto o Tivo é terceiro, com um ponto, e o Grená, ainda sem jogos, é quarto colocado. Já na Chave B, o Brasil-Far ocupa a quinta colocação e o Papo a sétima, ambos sem pontuar ainda.